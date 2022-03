Wegen Geldwäsche : Die Polizei in Spanien nimmt Großbritanniens meistgesuchte Frau fest

Neun Jahre lang hatte die britische Kriminalpolizei wegen Geldwäsche und Steuerbetrugs nach der Frau gefahndet – gefasst wurde sie am Sonntag beim Gassigehen mit ihren Hunden in einem spanischen Dorf.

Die Polizei in Spanien hat Großbritanniens meistgesuchte Frau nach neun Jahren auf der Flucht festgenommen. Die 47-jährige Sarah P. sei am Sonntag beim Gassigehen mit ihren Hunden im Dorf Santa Bárbara zwischen Barcelona und Valencia von Beamten der Guardia Civil gefasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die britische Kriminalpolizei hatte nach eigenen Angaben seit 2013 wegen Geldwäsche und Steuerbetrugs nach P. gefahndet. Sie soll einer 16-köpfigen Bande angehört haben, die Mobiltelefone im Ausland ohne Mehrwertsteuer gekauft und dann in Großbritannien weiterverkauft hatte. So machte die Bande nach Angaben der Ermittler mehr als eine Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro) Gewinn.

Frau war in Bande für Geldwäsche zuständig

Die aus Fulford in der Nähe der nordenglischen Stadt York stammende 47-Jährige verschwand im Mai 2013, bevor sie schuldig gesprochen und in Abwesenheit zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Nach Einschätzung von Ermittlern der britischen Steuerbehörde war sie in der Bande für Geldwäsche zuständig und investierte alle Einkünfte der Gruppe in Unternehmen in Spanien, Andorra und Dubai.

P. wurde nach Polizeiangaben nun als letztes Mitglied der Bande gefasst. 2015 hatte die Polizei herausgefunden, dass sie in Olivella südlich von Barcelona lebte. Als ihr klar wurde, dass die Polizei hinter ihr her war, änderte sie jedoch ihr Aussehen und ihren Wohnort und brach alle Verbindungen zu ihrer Familie in England ab.

Mehr zum Thema 1/

Sieben Jahre später bekam die Polizei nun einen Tipp. Nach einem langwierigen Überwachungseinsatz entdeckten Ermittler in Santa Bárbara eine Frau, „die eindeutig die gleichen körperlichen Merkmale hatte“, wie die Polizei mitteilte. Um sicherzustellen, dass sie nicht wieder entkommt, waren an ihrer Festnahme mehrere Beamte in Zivil beteiligt.