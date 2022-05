Großeinsatz in Österreich : Polizei deckt internationalen Schlepperring auf

Nach Ermittlungen gegen einen internationalen Schlepperring in Österreich, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in Rumänien sind seit 2021 insgesamt 205 Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen zehntausende Personen, vor allem Syrer, illegal über Grenzen geschleppt haben. 80 Schlepperfahrzeuge wurden beschlagnahmt, die Bande soll einen Umsatz von etwa 152 Millionen Euro pro Jahr gemacht haben. Das teilte das österreichische Innenministerium am Donnerstag mit.

Ein Muster, wonach Kleintransporter, die im Schnitt mit 30 Personen beladen waren, über Grenzübergänge im Burgenland und über die grüne Grenze in den Raum südlich von Wien gebracht wurden, fiel der Polizei ab Anfang 2021 auf. Die Ermittlungen deuteten auf eine Organisation hin, deren Kopf ein 28 Jahre alter rumänischer Staatsbürger gewesen sein soll. Nicu Gavril O. sei bereits einschlägig verurteilt gewesen und habe eine Haftstrafe in St. Pölten abgesessen. Doch sei ihm im November 2020 nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung spektakulär die Flucht gelungen. Vergangene Woche sei er durch einen Hinweis in Rumänien festgenommen worden.

Im Oktober 2021 entdeckten Polizisten bei einer Kontrolle im Burgenland 29 Menschen im Inneren eines Kastenwagens in höchster Atemnot. Zwei Personen waren erstickt. Auch dies wurde der Organisation von O. zugeordnet. Der 19 Jahre alte flüchtige Schlepper wurde in Lettland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert, wo er einer Anklage wegen Mordes und Schlepperei entgegensieht. Nach einem Vorfall im Januar, als ein Schlepper im südlichen Burgenland auf junge Soldaten schoss (er wurde inzwischen in Ungarn gefasst) verlagerte sich die Route der Bande. Die Schleppungen verliefen seither über die Slowakei und die Tschechische Republik in den Norden Niederösterreichs.

Zehn Menschen in einem Kombi

Verwendet wurden zuletzt nicht mehr die auffällig gewordenen Kleintransporter, sondern Kombis und Vans. In die Fahrzeuge wurden Luftfedern eingebaut, so dass mehr als zehn Personen in Kombis und bis zu 17 Personen in Vans gesteckt werden konnten. Vernehmungen und Observationen führten zu einem Hotel in Wien-Favoriten, das als Schlepperunterkunft diente, und zu Autowerkstätten in Niederösterreich und Wien, in denen die Fahrzeuge umgerüstet worden waren. Ein nach längerer Observation festgenommenes, offenbar ranghohes Mitglied der Bande machte umfangreiche Aussagen. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner lobte die gute Zusammenarbeit mit den internationalen Polizeibehörden, insbesondere Rumänien.

Die meisten Migranten wollten weiter nach Deutschland, Benelux und Frankreich. Ab Wien übernahmen andere Organisationen die Schleppungen. Die Ermittler schätzen, dass seit Anfang 2021 von der Organisation des 28 Jahre alten Rumänen mehr als 36.000 Menschen geschleppt wurden. Dabei könnte die tatsächliche Zahl weit darüber liegen, wie es seitens der Polizei hieß.