Gefahrenlage in Dinslaken : SEK-Großeinsatz an Schule wegen mutmaßlicher Waffe

Nach der mutmaßlichen Sichtung einer Waffe im Umfeld einer Schule in Dinslaken hat die Polizei das Gebäude am Mittwoch vorsichtshalber durchsucht. Bild: dpa

Im Zusammenhang mit einem großen Polizeieinsatz an einer Schule in Dinslaken wegen einer mutmaßlichen Waffensichtung hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Essen. Die genaue Zahl nannte er nicht.

Die Waffe soll nach Informationen der Neuen Ruhr Zeitung im Fahrradkeller der Schule entdeckt worden sein. Dort sollen zwei Schüler von einem Mitarbeiter der Schule mit der Waffe in der Hand gesehen worden sein. Beim Erblicken des Schulmitarbeiters hätten die Schüler die Flucht ergriffen. Gegen 13 Uhr hat die Schulleitung die Polizei verständigt.

Ein Teil der Schüler und Lehrkräfte befinde sich noch in der Schule. Es seien starke Polizeikräfte vor Ort, unter anderem ein Sondereinsatzkommando. Um welche Art von Waffe es sich handelt sei noch nicht klar.

Zuvor hatte eine Polizeisprecherin erklärt: „Wir schätzen das als Gefahrenlage ein und sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort“. Gerüchte zu einem Amoklauf an der Gesamtschule wies die Sprecherin zurück. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.