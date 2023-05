Bei der Suche nach zwei vermissten Jugendlichen ist die Polizei im amerikanischen Bundesstaat Oklahoma auf sieben Leichen, unter ihnen die der Mädchen, gestoßen. Wie der Sheriff des Bezirks Okmulgee mitteilte, entdeckten Ermittler die 14 Jahre alte Ivy und die 16 Jahre alte Brittany am Montag auf einem entlegenen Anwesen bei Henryetta etwa 80 Kilometer südlich von Tulsa.

Zu den weiteren fünf Leichen gehörte auch die des Sexualstraftäters Jesse McFadden. Der Neununddreißigjährige war im Oktober 2021 nach fast 17 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Wegen Vergewaltigung war McFadden im Jahr 2003 ursprünglich zu mehr als 20 Jahren hinter Gittern verurteilt worden. Wie von den Gesetzen in Oklahoma vorgesehen, kam er aber nach Verbüßung von 85 Prozent der Strafe vorzeitig frei. Welche Beziehung die Mädchen zu dem verurteilten Sexualstraftäter hatten, blieb derweil offen.

Den Seuxalstraftäter erwartete ein weiterer Strafprozess

Wie Ivys Vater dem Lokalsender „News on 6“ sagte, verbrachte die Vierzehnjährige in der Vergangenheit einige Wochenenden auf dem Anwesen der Familie McFadden. Bei den Besuchen habe es keine „Zwischenfälle“ gegeben. Ob es sich bei den weiteren vier Leichen um Mitglieder der Familie des Sexualstraftäters oder andere Jugendliche handelte, blieb am Montag ungeklärt.

Nach Berichten amerikanischer Medien erwartete den Neununddreißigjährigen am Montag ein weiterer Strafprozess vor einem Gericht im benachbarten Bezirk Muskogee. McFadden wurde vorgeworfen, noch während der Haft nach der Vergewaltigung Kontakt zu einer Minderjährigen aufgenommen zu haben. Zudem sollen bei ihm kinderpornographische Aufnahmen entdeckt worden sein. McFadden war am Montag aber nicht zu dem vereinbarten Gerichtstermin erschienen.

Mehr zum Thema 1/

In den Stunden zuvor hatte die Oklahoma Highway Patrol bereits nach Ivy und Brittany gesucht. Die Eltern der Jugendlichen hatten sie als vermisst gemeldet, nachdem sie in der Nacht zu Montag nicht nach Hause gekommen waren. Ob neben Ivy und Brittany weitere Minderjährige unter den Leichen waren, ließ der Sheriff des Bezirks Okmulgee, Eddy Rice, vorerst offen. Die Schulverwaltung in Henryetta, wo die beiden Mädchen die Highschool besuchten, teilte dagegen mit, um „einige Schüler“ zu trauern. Wie sie ums Leben kamen, blieb am Montag aber ungeklärt.