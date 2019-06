Polizei ermittelt : Beziehungstat aus verletztem Stolz

Jolanta Szeczyk stand im Ruf, eine zuverlässige Pflegehelferin zu sein. Sie erschien pünktlich zur Arbeit und war auch in finanziellen Dingen äußerst penibel. Am 3.Juni war die 47 Jahre alte Frau in die Wohnung einer älteren Dame in Aspach im Rems-Murr-Kreis nach der Mittagspause nicht zurückgekehrt. Weil auf Jolanta Szeczyk stets Verlass war, hatten die Angehörigen frühzeitig die Polizei informiert und Anzeige erstattet.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Nach bisherigen Ermittlungen der baden-württembergischen Polizei ist die Pflegerin von ihrem ehemaligen Lebensgefährten, dem 51 Jahre alten polnischen Automechaniker Maciej Iwanczyk, und seinem 23 Jahre alten Mitarbeiter sowie Komplizen Krystof Trzesicki entführt und mit einem Wohnmobil in die Wälder in der Umgebung Straßburgs verschleppt worden. Der mutmaßliche Haupttäter gilt als gewalttätig.

Die Polizei sucht die drei Personen deshalb mit einer Öffentlichkeitsfahndung in ganz Europa. „Wir haben durch eine Zeugenaussage am Donnerstag vergangener Woche das letzte Lebenszeichen von Jolanta Szeczyk bekommen. Wir hoffen natürlich, dass sie noch lebt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen dieser Zeitung. Der Entführer habe nie Lösegeldforderungen gestellt. „Es ist eine Beziehungstat. Der psychisch auffällige Täter handelte wahrscheinlich aus verletztem Stolz.“ Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Im deutsch-französischen Grenzgebiet sollen die Entführer und die Frau einige Tage im Wald campiert haben. Das Wohnmobil, mit dem die Frau entführt worden ist, konnte die französische Polizei in der Nähe der kleinen, nördlich von Straßburg gelegenen Elsass-Gemeinde Schweighouse-sur-Moder sicherstellen. Die Täter hatten das Wohnmobil im Morast festgefahren. Ein weiteres Fahrzeug hatten sie kurz nach der Entführung auf einem Parkplatz in Aspach zurückgelassen, vermutlich, weil sie von Zeugen überrascht worden waren. „Die Täter sind jetzt mittellos, offenbar haben sie auch deshalb die Wälder im deutsch-französischen Grenzgebiet verlassen.“

Wie ihnen das gelungen ist, wissen die Ermittler nicht. Sie fürchten aber, dass die gewalttätigen Männer versuchen könnten, mit polnischen Fernfahrern zurück in ihr Herkunftsland zu gelangen. „Es gibt ja viele Fernfahrer, die während der Pfingstfeiertage auf Autobahnparkplätzen pausiert haben. Wir können nur davor warnen, diese verdächtigen Männer mitzunehmen“, sagte der Sprecher der Polizei. Die Polizei rät dringend davon ab, sich den Männern zu nähern. An Tankstellen und Raststätten in Südbaden sind Fahndungsplakate aufgehängt worden. Die Polizei warnt auch davor, die Verdächtigen als Anhalter mitzunehmen. Gegen beide Männer sind internationale Haftbefehle erlassen worden.