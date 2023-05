Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Donnerstag nach der Explosion in Ratingen im Einsatz. Bild: EPA

Bei der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen hat es sich offenbar um eine gezielte Attacke auf die Einsatzkräfte gehandelt. Der Bewohner habe am Donnerstag die Wohnungstür geöffnet und gezielt eine brennende Flüssigkeit auf die Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geschleudert, teilte die Polizei am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 56 Jahre alten Deutschen, der zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung wohnte. Vermutlich handelt es sich bei dem gefundenen weiblichen Leichnam um sie. Es gibt Hinweise darauf, dass sie bereits seit mehreren Wochen tot war; Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht.

Die Verletzungen der Einsatzkräfte lassen vermuten, dass diese nicht nur durch Feuer, sondern auch durch ätzende Substanzen zugefügt wurden. Nach dem Angriff auf die Einsatzkräfte kam der Tatverdächtige auf den Balkon und signalisierte, nicht gesprächsbereit zu sein. Anschließend legte er in der Wohnung Feuer. Der Tatverdächtige, der nur leicht verletzt wurde, war nach seiner Festnahme in das Universitätsklinikum Düsseldorf gebracht worden, wo seine Haftfähigkeit festgestellt wurde.

Am Freitagabend wurde gegen den Verdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Düsseldorf bekannt. Die Tat sei heimtückisch gewesen und mit gemeingefährlichen Mitteln verübt worden.

Bislang kein Hinweis auf terroristischen Hintergrund

Zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Verdächtige war polizeibekannt: Wegen eines nicht gezahlten Geldbetrags habe ein Vollstreckungsbefehl gegen ihn vorgelegen, sagte die Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat. Heike Schultz von der Polizei Düsseldorf sagte: „Wir haben Hinweise darauf, dass er auch ein Corona-Leugner ist.“ Er soll nach Angaben der Ermittler der sogenannten Prepper-Szene angehören. Die Wohnung habe den Eindruck gemacht, dass viele Vorräte angelegt worden seien. Zudem ließen Ermittlungen den Eindruck zu, dass der Mann zurückgezogen gelebt habe. Ob es einen Zusammenhang zur Tat gebe, sei nicht geklärt.

Der Verdächtige ist laut Schultz „gut durchdacht“ vorgegangen. „Die Situation in der Wohnung, die Verwendung von dieser brennbaren Flüssigkeit und die Art und Weise, wie diese Flüssigkeit dann gegen die eingesetzten Kräfte verwendet wurde, lassen darauf schließen, dass das durchaus gut durchdacht ist“, sagte Schultz am Freitag. „Die Tür war verbarrikadiert, das macht man auch nicht mal so eben.“ Sie gehe daher nicht nur von einem gezielten Angriff aus, sondern dass die Tat seit „mindestens mehreren Tagen so durchdacht“ gewesen sei.

Die Polizei hat nach der Explosion in dem Hochhaus mehrere Waffen gefunden: Neben einer Schreckschusswaffe wurden auch mehrere Messer und Dolche sichergestellt. Außerdem sei ein Gefäß gefunden worden, aus dem der Verdächtige eine brennbare Flüssigkeit – vermutlich Benzin – auf die Einsatzkräfte geschleudert haben soll, sagte Schultz weiter. Die Wohnung des Mannes konnte aufgrund der Löscharbeiten erst am Freitag von Tatortspezialisten betreten werden.

In einer Befragung habe der Verdächtige sich noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, sagte Schultz. Ebenso habe der Mann auf anwaltlichen Beistand verzichtet. Ihm sei ein Pflichtverteidiger an die Seite gestellt worden.

Bewohner des Hauses tot aufgefunden

Die lebensgefährlich verletzten Einsatzkräfte befinden sich weiterhin in Lebensgefahr, sie wurden in Spezialkliniken gebracht und teilweise ins künstliche Koma versetzt. Unterdessen wurde auch ein Bewohner des Hauses tot aufgefunden; die Todesursache war unklar. Nach Informationen des „Spiegel“ hatte der ältere Mann durch den mehrstündigen Einsatz nicht mehr versorgt werden können.

Mehr zum Thema 1/

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in einem Hochhaus in Ratingen. Aus Sorge um eine Bewohnerin mit übervollem Briefkasten habe die Wohnungseigentümergesellschaft am Donnerstag gegen zehn Uhr morgens die Polizei verständigt. Daraufhin sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu dem Hochhaus gefahren. Als diese gegen 11.15 Uhr vor der betreffenden Wohnungstür im 10. Stock eintrafen, riss der 56 Jahre alte Sohn der Frau plötzlich die Tür auf. Polizeisprecher Raimund Dockter berichtete: „Es kam sofort zu einer Explosion, unmittelbar, also ein Feuerball kam auf die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und Polizei zu.“