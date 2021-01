Beim Aufbruch eingeschlossen : Polizei befreit mutmaßlichen Autoknacker aus fremdem Fahrzeug

Blaulicht in Rhein-Main : Vier Verletzte bei Brand – Lastwagen-Fahrer wird eingeklemmt und stirbt

Vier Verletzte hat ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt gefordert. In Kelkheim trat Kohlenmonoxid aus und vergiftete eine Familie leicht. Bei Bad Schwalbach ist ein Mann in seinem Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden.