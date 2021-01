Flaschenwürfe gegen Beamte : Polizei beendet illegale Party gleich zweimal

Blaulicht in Rhein-Main : Einbrecher stehlen Wurst – Polizei löst Treffen in Lokal auf

Die Polizei hat ein Treffen von neun Menschen in einem Lokal in Rüsselsheim aufgelöst. Einbrecher haben in Bischofsheim in einer Pizzeria Wurstwaren gestohlen. In Wiesbaden brachten Helfer eine gestürzte Frau in eine Klinik.