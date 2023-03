Aktualisiert am

Urteil in Kalifornien : Podcaster löst 27 Jahre alten Mordfall

Der Fall der vermissten amerikanischen Studentin Kristin Smart, den viele Kalifornier fast 27 Jahre lang verfolgten, ist zu­mindest juristisch geklärt. Ein Gericht in Salinas verurteilte einen früheren Kommilitonen der 19-Jährigen jetzt zu 25 Jahren Haft bis lebenslang. Die Geschworenen hatten es als er­wiesen angesehen, dass Paul Flores die Studentin im Mai 1996 bei einem Vergewaltigungs­versuch nach einer Fei­er tötete.

Zeugen hatten Flores damals mit der betrunkenen Smart auf dem Campus der California Polytechnic State University in San Luis Obispo, etwa 300 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, beobachtet. Der Leichnam der Studentin wurde bis heute nicht gefunden. Der Vermisstenfall hatte in Kalifornien lange Aufsehen erregt, da Smarts Eltern mit einem Foto der Studentin auf Plakatwänden nach ihr ­gesucht hatten. Flores war schon in den Tagen nach ihrem Verschwinden von der Polizei befragt worden. Eine An­klage blieb aber aus.

Vor vier Jahren nahm die kalifor­nische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abermals auf, als der Podcaster Chris Lambert bei Recherchen weitere Hinweise auf Flores’ Schuld fand. In dem drei Monate dauernden Mordprozess hatten zwei Frauen zudem ausgesagt, von dem 46-Jährigen vergewaltigt oder sexuell missbraucht worden zu sein.