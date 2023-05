Aktualisiert am

Zwei Brasilianerinnen werden am Flughafen Frankfurt festgenommen, weil der Zoll in ihren Koffern Kokain findet. Bald gibt es Hinweise, dass sie unschuldig sind – doch die Mühlen der deutschen Justiz mahlen langsam. Wie haben die Frauen das erlebt?

Mutmaßliche Täter: Videos aus Überwachungskameras am Flughafen São Paulo zeigen laut brasilianischer Polizei, wie Mitarbeiter Gepäck-Etiketten austauschen. Bild: Brasilianische Bundespolizei / Screenshot F.A.Z.

Ihre Reise nach Europa hatten Jeanne Paolini und Kátyna Baía lange geplant. Berlin, Prag, Amsterdam, Brüssel, 20 Tage insgesamt. Der Urlaub sollte auch eine Belohnung sein, denn Paolini, die Tierärztin ist, hatte nach zwei Jahren an der Universität Brasília endlich ihre Spezialisierung zur Tier-Chirurgin abgeschlossen. Sie hatten alles vorgebucht: die Flüge, die Züge, die Hotels, Museumsbesuche, sogar die Fahrten mit den roten Hop-on-Hop-off-Bussen, und schon einen Termin für den Besuch im Deutschen Bundestag.

Am Flughafen Frankfurt sollten die beiden nur umsteigen. Sie mussten mit ihrem Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle. Paolini ging voraus, als plötzlich ein Polizist vor ihr stand. „Passport“ verstand sie noch. Dann redete er deutsch auf sie ein. Gestikulierend forderte er sie auf, mitzukommen. Da an die Wand! Er legte ihr Handschellen an und führte sie ab.