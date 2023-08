Weil er mehr als 100.000 Euro von einem Spendenkonto seiner Gemeinde ins Ausland transferiert hat, ist ein ehemaliger Pfarrer am Montag vom Amtsgericht Mönchengladbach zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Georg K., der früher Leiter der Gemeinschaft der katholischen Gemeinden von Hückelhoven im Kreis Heinsberg war, hatte im Prozess den Untreuevorwurf gestanden, im Gegenzug war der Anklagepunkt Geldwäsche fallen gelassen worden. Mit der nun verhängten Haftstrafe schöpfte das Gericht den mit dem Pfarrer vereinbarten Strafrahmen ­maximal aus.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



K. ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Das Amtsgericht Erkelenz verurteilte ihn 2016 wegen Geldwäsche zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro. Dieses Urteil soll K. dem Bistum Aachen verschwiegen ­haben. Als dem Bistum finanzielle Unregelmäßigkeiten bekannt wurden, erstattete es 2018 Strafanzeige und suspendierte den Pfarrer. Seit August 2020 saß K. dann in Belgien im ­Gefängnis, weil Sicherheitsleute am Brüsseler Flughafen Zaventem drei Kilogramm Heroin in seinem Gepäck gefunden hatten. Wegen „banden­mäßigen Rauschgifthandels“ wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Im Februar hatte ihn Belgien dann an die deutsche Justiz ausgeliefert.

Im nun zu Ende gegangenen Mönchengladbacher Untreueprozess hatte K. einerseits ausgesagt, er sei von einem nigerianischen Priester um finan­zielle Unterstützung für soziale Projekte gebeten worden. Die Spendenanfragen seien aber offenbar Fakes gewesen, er sei selbst Opfer eines Betrugs geworden. Andererseits brachte er vor, auf die sogenannte Vorschussbetrugsmasche hereingefallen zu sein. Dabei behaupten Betrüger, sie bräuchten rasch Geld, um eine Erbschaft in Millionenhöhe oder eine wertvolle Warenlieferung in Empfang nehmen zu können. Wenn man ihnen mit dem Betrag X aushelfe, bekomme man diesen üppig verzinst zurück.

Mehr zum Thema 1/

Durch die Masche sei er in eine Schuldenspirale hineingeraten, so K. Zunächst beteuerte er zudem, er habe sich nicht selbst bereichern wollen. Auf Nachhaken des Gerichts und der Staatsanwaltschaft gab der suspendierte Pfarrer dann zu, dass er seine Schulden in Höhe von 200.000 Euro ausgleichen wollte.