Anschlag im Pariser Zentrum : Mindestens drei Menschen erschossen – vier Verletzte

In Paris sind mindestens drei Menschen erschossen worden, vier weitere wurden verletzt. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Freitagmittag mitteilte, leitete sie Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt ein. Ein 69 Jahre alter Mann wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Informationen aus Polizeikreisen um einen früheren Lokomotivführer. Er war der Polizei wegen zwei Mordversuchen bekannt. Vor etwa einem Jahr soll er in Paris mit einem Messer mindestens zwei Migranten verletzt und mehrere Zelte von Migranten zerstört haben, sagte die Staatsanwältin. Ermittelt wurde unter anderem wegen eines rassistischen Motivs.

Augenzeugin berichtet von sieben oder acht Schüssen

Medien hatten zuvor berichtet, dass ein Mann im zehnten Pariser Arrondissement mehrere Schüsse abgefeuert hatte. Dies sei in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums geschehen. Wie die Stadtteilbürgermeisterin des zehnten Pariser Arrondissements, Alexandra Cordebard, sagte, schoss der Angreifer auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums. Eine Augenzeugin berichtete der Nachrichtenagentur AFP von „sieben oder acht Schüssen“.

Laut den Sicherheitskräften besteht keine Gefahr mehr. Die Polizei rief jedoch dazu auf, die Gegend um die Rue d'Enghien im 10. Arrondissement zu meiden. Es handelt sich um eine kleine Straße mit vielen Restaurants, nicht weit von den Großen Boulevards mit ihren bekannten Kaufhäusern.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedachte der Opfer und ihrer Familien. Im Stadtteilrathaus des 10. Arrondissement werde ein psychologischer Dienst zur Unterstützung eingerichtet.