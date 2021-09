Aktualisiert am

Missbrauch in Recklinghausen : Das Opfer fand die Polizei im Schrank

Mehr als zwei Jahre lang wurde ein Junge vermisst, bis er 2019 von der Polizei gefunden wurde: Ein Mann hatte ihn in seiner Wohnung festgehalten und missbraucht. Nun wurde er verurteilt.

In diesem Haus in Recklinghausen wurde der Junge 2019 von der Polizei gefunden. Bild: dpa

Am 20. Dezember 2019 durchsuchten Ermittler gerade die Wohnung eines Mannes in Recklinghausen, als eine Polizistin erschrak: Auf der Suche nach Kinderpornografie hatte sie einen Schrank geöffnet und plötzlich zwei Füße entdeckt. Sie gehörten zu einem Jungen namens Marvin, der damals 15 Jahre alt war, seit zweieinhalb Jahren vermisst wurde und sich in dem Schrank versteckte.

Im Alter von 13 Jahren war Marvin im Sommer 2017 verschwunden, selbst Suchaufrufe in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hatten daran nichts geändert. Es stellte sich heraus: Der Junge hatte die gesamte Zeit in der Wohnung eines Pädokriminellen verbracht. Dieser Mann wurde am Donnerstag vom Bochumer Landgericht wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs zu neun Jahren Haft verurteilt, darüber hinaus wurde Sicherungsverwahrung angeordnet.