Stadtzentrum von Oslo : Polizei erschießt mit Messer bewaffneten Mann

Coronavirus in Deutschland : Bayern öffnet alle Impfzentren wieder

Im Freistaat wird künftig wieder in den Impfzentren geimpft. Zudem warnt Ministerpräsident Söder angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern. Derweil steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf einen neuen Höchststand.