Auch die Mörder, die auf Samir E. angesetzt sind, zwei junge Kerle Anfang zwanzig, haben solche Handys bekommen. Damit es keine direkte Verbindung gibt, kommuniziert Taghi nicht selbst mit ihnen. Sein jüngerer Bruder koordiniert den Einsatz der „Heads“, wie sie die Killer nennen, und der „Spotter“, die das Opfer ausspionieren. Und es sind weitere Männer beteiligt: Einer kümmert sich um das Fahrzeug für die Mörder, einen gestohlenen BMW, sorgt dafür, dass der Tank voll ist und Kanister mit Benzin im Kofferraum liegen, damit das Auto nach der Flucht gleich in Brand gesteckt werden kann. Ein anderer lagert, reinigt und transportiert die Waffen, die zum Einsatz kommen sollen: zwei Pistolen und ein Sturmgewehr aus serbischer Produktion.

Es ist ungefähr zehn Uhr am Sonntagmorgen, als die Mörder Samir E. auf dem Parkplatz vor seiner Wohnung auflauern. Er steigt in einen VW Polo, zusammen mit seiner sieben Jahre alten Tochter, die er zum Arabischunterricht bringen will. Sie sitzt neben ihm, als einer der beiden Männer das Feuer eröffnet. Mindestens zehn Schüsse treffen E., in die Brust, den Hals, die Schulter. Das Opfer sei nicht allein gewesen, schreibt der Schütze wenig später seinen Auftraggebern, deshalb habe er ihm keinen Kopfschuss verpasst. Und so dauert es, bis Taghi schließlich erfährt, dass das Opfer im Krankenhaus gestorben ist. „Woooooooooooooppppppppwoooooooooppppppppppp hahahaha insch’allah!“, schreibt er seinen engsten Vertrauten. Und als ihn später am Abend einer fragt, wie es ihm gehe, antwortet er: „Hab meine Nikes an und bin auf der Jagd. Hahaha bin schon betrunken Bruder und brauche Blut Blut nichts anderes.“

Kokain



Der Krieg, in dem sich Ridouan Taghi wähnt, hat vor etwa zehn Jahren begonnen. Ausgelöst, so heißt es, wurde er durch eine verschwundene Lieferung von 200 Kilogramm Kokain. Zwei Banden aus Amsterdam hatten in das Geschäft investiert, doch dann wurde das Rauschgift im Hafen beschlagnahmt, was die Käufer aber nicht wussten. Sie beschuldigten sich gegenseitig, es gestohlen zu haben, und begannen darüber, sich umzubringen. Kurz nach Weihnachten 2012 feuerte ein Mordkommando der einen Bande aus Autos, mit Maschinenpistolen, AK-47, mitten im Wohnviertel Staatsliedenbuurt. Zwei junge Männer wurden getötet. Und bald ging es nicht mehr um verschwundenes Kokain, sondern um Rache. Mord für Mord. In immer neuen Allianzen. Einer der Fußsoldaten aus Taghis Bande klagt Jahre später in einer Nachricht, dass er selbst nicht mehr wisse, wer eigentlich gegen wen sei.