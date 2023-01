Tat im Brüsseler Europaviertel : Opfer nach Messerangriff außer Lebensgefahr

Nach einem Messerangriff nahe der EU-Institutionen sind am Dienstag zwei der drei Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, befand sich eine dritte Person, die von dem Täter schwer verletzt worden war, außer Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 30 Jahre alter Mann, war unmittelbar nach seiner Tat von Polizisten festgenommen worden. Er wird des versuchten Mordes beschuldigt und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Sein Motiv sei bisher nicht bekannt, so die Staatsanwaltschaft, „doch derzeit deutet nichts darauf hin, dass es sich um ein extremistisches oder terroristisches Motiv handelt“.

Der Verdächtige soll am Montag um 17.45 Uhr, also zur Hauptverkehrszeit, drei Menschen mit einem Messer in einer U-Bahn angegriffen haben. In der Station Schuman, die im Zentrum des Brüsseler Europaviertels liegt, am Sitz von Kommission und Rat, verließ der Mann den Zug, wie Handyaufnahmen zeigen. Noch in der Station wurde er von drei Polizisten mit gezogener Waffe aufgehalten und überwältigt. Weitere Sicherheitskräfte in Zivil hielten die Passagiere in der Station auf Abstand. Belgische Medien berichteten, der Verdächtige sei zuvor schon psychisch auffällig geworden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er den Behörden nicht bekannt. Sie gab ein psychologisches Gutachten in Auftrag.

Das rasche Eingreifen der Sicherheitskräfte zeigte, dass die Behörden auf derlei Szenarien vorbereitet sind. Im März 2016 hatten Terroristen im Namen des „Islamischen Staats“ Bombenanschläge auf den Flughafen Brüssel und die U-Bahn-Station Maalbeek verübt, die auf denselben Linien liegt und nur eine Station vom Halt „Schuman“ entfernt ist. Den überlebenden Tätern wird derzeit der Prozess gemacht. In den folgenden Jahren hatten schwer bewaffnete Soldaten an neuralgischen Punkten der Stadt patrouilliert. Diese Patrouillen wurden im Herbst 2021 eingestellt, seitdem ist allein die Polizei wieder für die Sicherheit verantwortlich.