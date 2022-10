Belästigung auf der Wiesn : „Einem Mann im Zweifel die Nase brechen zu können, schafft Sicherheit“

Aktualisiert am

Eine Gruppe Polizisten auf dem Oktoberfest. Links Pauline Söll, in der Mitte Hannes Lang. Bild: Maria Irl

Was hast du denn erwartet, wenn du so viel trinkst? Was hast du denn erwartet, wenn du mir den ganzen Abend schöne Augen machst?“ Oder: „Was hast du denn erwartet, wenn du halb nackt herumläufst?“ Es sind immer wieder die gleichen Reaktionen, die sich Frauen auf dem Münchner Oktoberfest anhören müssen, wenn sie sich gegen Belästigungen wehren. Und es sind immer wieder die gleichen Probleme, mit denen sich Frauen beim sogenannten Safe Space der Wiesn melden.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Am zwölften Tag des Oktoberfests regnet es, neun Grad sind nicht gerade ideales Trachtenwetter. Lisa Löffler sitzt mittags im warmen Servicezentrum unweit der Bavaria hinter dem Schottenhamel-Festzelt, wo auch die Wiesn-Wache stationiert ist. Statt Bier gibt es hier Kräutertee.