Todeskandidat in Oklahoma : Kurz vor der Hinrichtung begnadigt

Wenige Stunden vor der Hinrichtung des Amerikaners Julius Jones hat der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, das Todesurteil in eine lebenslange Haftstrafe um­gewandelt. Der Republikaner folgte einer ­Empfehlung der Bewährungskommission des amerikanischen Bundesstaats. Da Gouverneur Stitt dem 41 Jahre alten Jones die Möglichkeit ei­ner vorzeitigen Entlassung ausdrücklich verwehrte, muss der ver­urteilte Mörder nun den Rest seines Le­bens im Gefängnis verbringen.

Der Fall hatte in den Vereinigten Staaten die Debatten über Todesstrafe, mögliche Fehlurteile und die Benachteiligung von Schwarzen neu belebt. Der Afroamerikaner war im Sommer 1999 nach dem Mord an dem Ge­schäftsmann Paul Howell in Edmond bei Oklahoma City verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der damals 19 Jahre alte Jones Paul Howell, dessen Schwester und Töchter mit einem Komplizen überfiel, um an den Geländewagen der Familie zu gelangen. In Jones’ Elternhaus fanden Ermittler später die Tatwaffe und ein rotes Kopftuch, das Zeugen beschrieben hatten. Zudem sagte Jones’ Komplize, Christopher Jordan, gegen ihn aus.

Nach dem Todesurteil beteuerte der vorbestrafte Jones wiederholt, nicht für Howells Tod verantwortlich zu sein. Es folgten mehrere Berufungsverfahren, die das Todesur­teil bestätigten. Nach Diskussionen über die Giftspritze setzte der Bundesstaat Okla­homa im Jahr 2015 sämt­liche Hinrichtungstermine vorübergehend aus.

6,6 Millionen Amerikaner unterzeichneten die Petition

Vor drei Jahren erregte der Fall abermals Aufsehen, als die Oscar-Preisträgerin Viola Davis ihn in der Dokumentarfilmreihe „The Last De­fense“ als Beispiel für Schwächen des amerikanischen Rechtssystems darstellte. Auch Prominente wie Kim Kardashian, Kerry Washington und der Rapper T.I. begannen, in sozialen Medien die Aufhebung des Todes­urteils zu fordern. Bis Donnerstag ­unterzeichneten fast 6,6 Millionen Amerikaner eine Onlinepetition ge­gen die Giftspritze für Jones. Angeblich hatte das Gericht ihm während des Strafprozesses das Recht auf eine Aussage verweigert. Seinem Komplizen Jordan soll die Staatsanwaltschaft hinter den Kulissen zudem Straf­erleichterungen für eine belastende Aussage versprochen haben.

Die Angehörigen des ermordeten Howell, unter ihnen seine beiden Töch­ter, damals Zeuginnen des Überfalls, richteten schließlich die Seite JusticeForPaulHowell.com ein, um den Spekulationen über angebliche Verfahrensfehler die Prozessunter­lagen und Zeugenaussagen entgegenzusetzen. „Wir haben ein weiteres Mal alle Akten gelesen. Es gibt keinen Zweifel, dass Jones die Tat begangen hat. Er hat meinen Vater ermordet“, sagte die Tochter Rachel Howell dem Sender ABC. Trotz der Aufhebung des Todesurteils bedankte sich die Dreißigjährige bei den Justizbehörden: „Es beruhigt uns als Familie, dass die Entscheidung von Gouverneur Stitt Julius Jones’ Schuld ein weiteres Mal bestätigt. Er darf für den Rest seines Lebens keine vorzeitige Entlassung beantragen, jede Strafmilderung ist aus­geschlossen.“