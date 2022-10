Oklahoma : Festnahme nach dem Fund von vier zerstückelten Leichen

Der Besitzer eines Schrottplatzes gilt in dem aufsehenerregenden Mordfall als „Person von Interesse“. Er sei in einem gestohlenen Wagen in Florida aufgespürt worden.

Nach der Entdeckung von vier zerstückelten Leichen im US-Bundesstaat Oklahoma haben die Ermittler einen Mann festgenommen. Der Besitzer eines Schrottplatzes werde in dem Fall nicht beschuldigt, gelte aber als „Person von Interesse“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er sei in einem gestohlenen Wagen in Florida aufgespürt worden und solle nun nach Oklahoma gebracht werden. Die Festnahme habe auch mit einem Schusswaffenvorfall im Jahr 2012 zu tun.

Mehr zum Thema 1/

Am vergangenen Freitag waren in einem Fluss in Oklahoma die Leichen von vier seit dem 9. Oktober vermissten Männern entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die vier zwischen 29 und 32 Jahre alten Männer vor ihrem Verschwinden ein Verbrechen geplant hatten. Details dazu nannte die Polizei nicht. „Wir wissen nicht, was sie geplant haben“, sagte Polizeichef Joe Prentice. Auf die Frage eines Journalisten, ob es möglicherweise um Drogen gegangen sei, sagte er: „Wir haben keine Ahnung.“ Weder die Mordwaffe noch die Räder der Männer seien bislang gefunden worden.

Der Schrottplatz, dessen Besitzer nun festgenommen wurde, soll sich neben einem Gelände befinden, auf dem die Ermittler Spuren „massiver Gewalt“ entdeckt hatten.

Die vier getöteten Männer sollen den Ermittlern zufolge eng befreundet gewesen sein. Sie sind demnach vermutlich am Abend des 9. Oktober gemeinsam mit ihren Fahrrädern in Okmulgee aufgebrochen. Anschließend wurden sie von Angehörigen als vermisst gemeldet. Versuche, sie per Telefon zu erreichen, scheiterten. Anrufe auf ihren Mobiltelefonen seien direkt vom Anrufbeantworter beantwortet worden. Dem Polizeichef zufolge wurden die Leichen vermutlich bereits vor einer Woche in den Fluss geworfen. Okmulgee hat rund 11.000 Einwohner und liegt etwa 60 Kilometer südlich von Tulsa im Mittleren Westen der USA.