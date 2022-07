Nach Suizid einer Ärztin : Ein Sieg des Mobs

Lisa-Maria Kellermayr wurde zufällig Opfer, aber sie war kein Zufallsopfer. So lässt sich die Leidensgeschichte einer jungen österreichischen Ärztin zusammenfassen, die sich am vergangenen Freitag in ihrer Praxis im oberösterreichischen Seewalchen am Attersee umgebracht hat. Zufällig war ein Hassmob im Netz auf sie aufmerksam geworden. Systematisch wurde seither versucht, die Existenz der Frau zu zerstören, am Ende mit Erfolg. Auch deshalb, weil Polizei, Behörden und sogar die zuständige Ärztekammer, von Ausnahmen abgesehen, eine unrühmliche Rolle spielten.

Ihren unfreiwilligen Weg zu einer traurigen Berühmtheit hatte die Ärztin im November vergangenen Jahres durch einen Beitrag auf Twitter angetreten, wo sie seit mehr als zehn Jahren registriert war. Vor der Covid-Pandemie nutzte die Medizinerin ihr Konto für private Einträge, kommentierte vor allem Unterhaltungsshows im Fernsehen. Nur wenige folgten ihr damals. Viele ihrer Einträge hatten den Charakter von Selbstgesprächen vor Publikum – für das, was sie zu sagen hatte, gab es oft weder „Likes“ noch „Retweets“, in der Aufmerksamkeitswährung der sozialen Medien ging sie oft leer aus. Als Covid über die Welt hereinbrach, änderte sich auch ihr Twitterprofil. Von März 2020 an widmete sich die Ärztin in ihren Tweets immer häufiger der Pandemie, berichtete von Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten, verlinkte Beiträge des deutschen Virologen Christian Drosten, warb für Maskenpflicht, Lockdown, Vorsicht und Rücksicht, später auch für Impfungen.

Dann kam der 16. November 2021. Eine Gruppe von Impfgegnern und Corona-Leugnern demonstrierte vor einer Klinik in der oberösterreichischen Stadt Wels. Kellermayr fand ein Video davon und verbreitete es auf Twitter, versehen allerdings mit einem fehlerhaften Kommentar: Offenbar ohne das Geschehen gesehen zu haben, behauptete sie, die Demonstranten hätten den Haupteingang des Krankenhauses und die Rettungsausfahrt für das Rote Kreuz blockiert. Doch Notarztwagen konnten von einer anderen Seite aus durchaus an das Klinikum heranfahren, wie sich später herausstellte.

Es blieb nicht bei Drohungen im Netz

Österreichische Medien berichten, die Polizei habe daraufhin in einem eigenen Tweet die Aussage der Ärztin korrigiert und von einer Falschmeldung gesprochen. Anhand der Twitterverläufe von Lisa-Maria Kellermayr sowie der Landespolizeidirektion Oberösterreich lässt sich das nicht mehr rekonstruieren, denn die entsprechenden Tweets wurden gelöscht. Sicher ist aber, dass die Ärztin durch die Richtigstellung der Polizei ins Visier aggressiver Corona-Leugner und Impfgegner geraten ist. Ihr Fall sprang von Twitter auf das Portal Telegram über, wo noch hemmungsloser gehasst und gedroht wurde. Man schoss sich auf Dr. Kellermayr ein. Primitive Beschimpfungen waren dabei noch das geringste Übel. Es gab über Monate hinweg Morddrohungen und Folterphantasien. Besonders von einer E-Mail-Adresse – österreichische Medien scheinen für sicher zu halten, dass hinter der angegebenen männlichen Identität auch tatsächlich ein Mann steckt – kamen detaillierte Hinrichtungsbeschreibungen. Auch viele andere anonyme Drohungen gingen ein. Die Einzelvernichtungswaffe Internet kam zum Einsatz.