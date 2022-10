Aktualisiert am

Tödliche Schüsse in Nürnberg

Ein Mann stirbt : Tödliche Schüsse in Nürnberg

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Restaurant fallen Schüsse in Nürnbergs Südstadt. Ein Mann stirbt, einer wird schwer verletzt. Die Fahndung läuft.

Polizisten stehen neben einer Straßenbahn in der Nähe des Tatorts in Nürnberg. Bild: Daniel Karmann/dpa

Bei Schüssen in der Nürnberger Südstadt ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Gegen 20 Uhr habe es vor einem Restaurant eine „handfeste“ Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, teilte die Polizei mit. Hierbei seien nach ersten Erkenntnissen mehrere Schüsse abgegeben und dabei zwei Männer schwer verletzt worden. Beide wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht, wo einer der Verletzten später starb.

Am Tatort wurde eine Schusswaffe gefunden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Der mutmaßliche Schütze war zunächst auf der Flucht. Die Polizei startete einen größeren Fahndungseinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. In der Nacht wurden Verkehrssperren wieder aufgehoben.