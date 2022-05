Gegen Geldautomatensprenger : „Wir zünden den Turbo“

Ein Feld der Verwüstung hinterließen Schwerkriminelle, als sie im Januar einen Geldautomaten im sauerländischen Schalksmühle in die Luft jagten. Das Geschäftsgebäude, in dem der Automat stand, wurde durch die Wucht der Detonation schwer beschädigt, meterweit flogen Wandteile, Ziegel, Scheiben umher. „Dieses Trümmerfeld war mal eine Sparkassen-Filiale“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU), als er am Mittwoch Fotos vom Tatort zeigte, um darzulegen, warum er in seinem Haus eine Sonderkommission mit dem Namen „Bekämpfung und Ermittlung von Geldautomaten-Sprengungen“ (Begas) eingerichtet hat.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Schon seit Jahren treiben Sprengbanden in vielen Bundesländern ihr Unwesen. Besonders schlimm aber ist es in Nordrhein-Westfalen, wo allein 11.000 der bundesweit 30.000 Bankautomaten stehen. Im vergangenen Jahr gab es zwischen Rhein und Weser 152 Sprengattacken, im laufenden Jahr sind es schon 73. Zwar gibt es seit Herbst 2015 im LKA Düsseldorf die Ermittlungsgruppe „Heat“, die die spektakulärsten Überfalle zentral auswertet – was schon zu Dutzenden Festnahmen geführt hat. „Aber seit Januar gehen die Attacken hoch wie eine Rakete“, sagte Reul. „Es ist pures Glück, dass bisher kein Mensch bei einer Sprengung oder bei den oft waghalsigen Flucht der Täter in hochmotorisierten Autos gestorben ist. Sie sind ausgesprochen skrupellos, wissen, dass sie jederzeit jemanden aus dem Leben reißen können.“ Mit Begas zünde man nun den Turbo im Kampf gegen Sprengbanden.

Die von der erfahrenen Kriminalistin Christa Lübbers geleitete fünfköpfige Soko soll nicht selbst ermitteln, sondern analysieren, was bei Ermittlung, Fahndung und – gemeinsam mit den Geldinstituten – bei der Prävention besser werden muss. Erste Veränderungen gibt es schon. Die Tatortarbeit wird bei den Polizeibehörden konzentriert, die eine Kriminaltechnische Untersuchungsstelle haben. „Künftig werden sich zudem Experten aus allen Disziplinen über jeden gesprengten Automaten beugen“, sagte Reul. Bei einem Bankengipfel vereinbarten Polizei und Geldinstitute, dass für jeden einzelnen Geldautomaten eine Gefahrenbewertung erstellt wird. Dabei geht es etwa darum, ob ein Gerät technisch besser geschützt werden kann oder ob es wirklich rund um die Uhr zugänglich sein muss. Auch der Abbau von Geldautomaten an besonders risikobehafteten Orten, etwa in Autobahnnähe, kommt in Frage.

Mehr zum Thema 1/

Aufgabe der Soko ist es auch, die Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden zu verbessern. Denn ein großer Teil der Sprengbanden kommt nach wie vor aus Holland. Just am Mittwoch lieferten die Niederlande einen Tatverdächtigen aus, dem die deutschen Ermittler drei Sprengungen in Hessen und NRW zurechnen.