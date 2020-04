Nova Scotia : Angreifer erschießt 16 Menschen in Kanada

Mitten in der Corona-Pandemie richtet ein 51 Jahre alter Mann im Osten Kanadas ein Blutbad an. Er hatte sich als Polizist verkleidet und Menschen an mehreren Orten erschossen.

Beamte der Royal Canadian Mounted Police bereiten sich darauf vor, an einer Tankstelle in Enfield einen Verdächtigen in Gewahrsam zu nehmen. Bild: dpa

Entsetzen in der kleinen, ländlichen Provinz Nova Scotia im Osten von Kanada: Die beschauliche Region an der Atlantikküste ist am Wochenende Schauplatz einer Bluttat mit insgesamt 17 Toten geworden. Unter den Opfern ist eine junge Polizistin, die zwei Kinder hinterlässt. Der 51 Jahre alte Schütze war am Sonntagmittag nach einer langen Verfolgungsjagd an einer Tankstelle von der Polizei gestellt worden. Der Sender CTV hatte zuvor berichtet, die Polizei habe den Tatverdächtigen erschossen. Die Behörden bestätigten den Tod des mutmaßlichen Täters, allerdings nicht, dass

er von der Polizei getötet worden sei. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, sagte die Chefin der nationalen Polizeibehörde RCMP, Brenda Lucki.

Am Sonntagmittag hatte die Royal Canadian Mounted Police per Notruf Hinweise auf einen bewaffneten Angreifer in der kleinen Ortschaft Portapique erhalten. In einem Haus und auf dem umliegenden Grundstück hätten sie mehrere Leichen vorgefunden, von dem Täter keine Spur. Die Polizei nahm die Verfolgung des geflüchteten Schützen quer durch die Provinz Nova Scotia auf. An mehreren Tatorten wurden später weitere Leichen gefunden. An einigen Stellen war Feuer auf Grundstücken gelegt worden.

Zu dem Motiv des Täters machten die Ermittler keine Angaben. Den Ermittlern zufolge deute vieles darauf hin, dass der Schütze die Tat geplant hatte, dabei aber auch Menschen tötete, die er nicht kannte. Bisher wurde nur bekannt, dass der Täter von Beruf Zahntechniker war. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach am Sonntagabend von einem Akt „sinnloser Gewalt“.

Tarnung als Polizist

Die Polizei hatte Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzuschließen. Die Behörde warnte unterdessen vor einem Schützen, der möglicherweise eine Polizei-Uniform trage und mit einem Fahrzeug unterwegs sei, das einem Streifenwagen glich.

Schusswaffenangriffe mit mehreren Toten sind in Kanada deutlich seltener als in den Vereinigten Staaten. Die Waffengesetze sind in Kanada deutlich strikter als im Nachbarland. Der in den vergangenen Jahrzehnten schlimmste Schusswaffenangriff in Kanada ereignete sich 1989 in Montréal. Dort erschoss damals ein junger Mann an der Polytechnischen Hochschule 14 Frauen, bevor er sich selbst tötete.