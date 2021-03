In Nordrhein-Westfalen : Wieder große Hanfplantagen ausgehoben

Bei einer Großrazzia gegen illegalen Cannabis-Anbau in Essen, Oberhausen und Kaarst hat die Polizei vier Plantagen mit mehr als 1000 Hanfpflanzen ausgehoben und zudem 22 Kilogramm Cannabis im geschätzten Verkaufswert von 120.000 Euro sowie vier Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Da die Ermittler Hinweise darauf hatten, dass sich in einem Teil der Objekte bewaffnete Personen aufhalten könnten, waren an dem Zugriff auch Spezialeinheiten beteiligt.

Das Verfahren richtet sich gegen sieben deutsche Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 31 Jahren. Drei Haftbefehle wurden vollstreckt; vier weitere Beschuldigte wurden bei der Großaktion am Montag vorübergehend festgenommen. Wie die in dem Fall federführende Essener Polizei berichtete, befanden sich die Hanfpflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien; 500 von ihnen seien bereits abgeerntet gewesen.

Immer öfter stoßen Ermittler in Deutschland auf professionell betriebene Indoor-Plantagen, in denen Kriminelle mittlerweile auch Gentechnik einsetzen, um mehrmals im Jahr ernten zu können. Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik zeigte sich Innenminister Herbert Reul (CDU) vor wenigen Tagen besorgt über die Entwicklung. „Das sind keine Kleingärten, es handelt sich um richtige Drogenfabriken.“ Kriminelle hätten den heimischen Cannabisanbau industrialisiert.

Zugleich scheint in Corona-Zeiten auch der Anbau für den Eigenkonsum zu boomen. Der Kölner Zoll hat allein seit Anfang des Jahres rund 70.000 Cannabis-Samen in rund 6000 Paketen und Briefen von illegalen Online-Händlern aus den Niederlanden sichergestellt. Wie ein Sprecher sagte, hätten mit den an Privatempfänger in ganz Deutschland adressierten Sendungen bis zu sieben Tonnen Marihuana im Wert von 70 Millionen Euro hergestellt werden können. Es handle sich um einen massiven Anstieg des Schmuggels, der weiter anhalte.