Nordrhein-Westfalen : Mann stößt Frau vor Zug – Opfer stirbt

Noch bevor der Zug am Bahnhof in Voerde einfährt, stößt ein 28 Jahre alter Mann eine Frau auf die Gleise. Sie wird überrollt – und stirbt noch vor Ort.

Polizeibeamte suchen am Bahnhof in Voerde nach Spuren. Bild: dpa

Auf dem Bahnhof in Voerde in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Regionalzug RE19 war am Samstagmorgen um 8.49 Uhr auf dem Weg nach Düsseldorf gewesen. Nach Angaben der Polizei wurde die 34-Jährige von dem Regionalexpress überrollt und starb noch vor Ort. Augenzeugen konnten den 28 Jahre alten Täter demnach bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, die Polizei nahm ihn fest. Er ist demnach polizeibekannt und stamme aus Hamminkeln, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Zum Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt, das Polizeipräsidium Duisburg nahm Mordermittlungen auf. Ob sich Täter und Opfer kannten, ist soweit noch nicht bekannt.

Medienberichten zufolge soll der Täter noch an diesem Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Lokführer sowie Augenzeugen und Angehörige wurden von der Notfallseelsorge betreut. Die Bahnstrecke wurde vorerst gesperrt, für Passagiere wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.