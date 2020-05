Nigerianische Bruderschaften : Die Schwarze Axt

Aktualisiert am

Eine schwarze Axt, die die Ketten der Unterdrückung zerschlägt: das Logo des Neo-Black Movement Bild: Archiv

Nigerianische Studenten gründeten in den siebziger Jahren eine Bruderschaft, um gegen Unterdrückung und Rassismus zu kämpfen. Heute taucht deren Name weltweit im Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften auf. Was ist passiert?