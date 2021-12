Sexueller Missbrauch : Zweiter Strafprozess für Harvey Weinstein

Den gefallenen Filmproduzenten Harvey Weinstein erwartet nun doch ein zweiter Strafprozess. Ein Gericht in Los Angeles wies am Dienstag den Antrag seiner Anwälte zurück, die Anklage wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs gegen den 69-Jährigen fallen zu lassen.

Die Verteidigung hatte bei der Anhörung vorgetragen, Weinstein sei krank. Zudem warf sie der Staatsanwaltschaft vor, die Grand Jury vor der Anklageerhebung unzulässig durch einen Sachverständigen für Vergewaltigungstraumata beeinflusst zu haben.

Der Oscar-Preisträger und Gründer der Filmgesellschaften Miramax sowie The Weinstein Company (TWC) soll in den Jahren 2004 bis 2013 in Kalifornien mindestens fünf Nachwuchsschauspielerinnen und Models sexuell missbraucht oder vergewaltigt haben. Nach einem Schuldspruch wegen ähnlicher Verbrechen in New York im Februar 2020 wurde Weinstein bereits zu 23 Jahren Haft verurteilt. Zur Vorbereitung des Strafprozesses gegen ihn in Los Angeles wurde er im vergangenen Sommer in ein Gefängnis in Südkalifornien verlegt.

Mehr zum Thema 1/

Am 4. Mai erwartet Weinstein nun die nächste gerichtliche Anhörung, bei der geprüft werden soll, ob Zeuginnen auch zu „früheren schlechten Taten“ des früheren Hollywood-Moguls aussagen dürfen. Bei einem Schuldspruch drohen Weinstein bis zu 140 weitere Jahre Haft.