Schockierender Fund: In Niederkassel bei Bonn hat ein Passant einen kopfüber in einem Kanalschaft versteckten Toten entdeckt. Wenig später konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Niederkassel: Der Kanaldeckel neben einer Landstrasse in Niederkassel-Lülsdorf, in dem eine Leiche entdeckt wurde Bild: dpa

Nach dem Fund eines kopfüber in einem Kanalschacht versteckten Toten in Niederkassel bei Bonn haben Ermittler noch am Sonntag einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen können. Ein Spaziergänger hatte in der Nacht auf Sonntag an der Stadtgrenze zu Köln ein aus einem Gullyschacht ragendes Turnschuhpaar entdeckt und die Polizei gerufen.

Die Bergung zog sich bis zum Morgengrauen hin, weil der in blutgetränkte Decken gewickelte Leichnam mit Split überschüttet worden war; das Material musste zunächst aus dem rund eineinhalb Meter tiefen Schacht entfernt werden. Wie der „Bonner General-Anzeiger“ berichtete, soll der Täter den Split mit einer Schubkarre von einem nahegelegenen Reiterhof herangeschafft haben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bereits kurz nach dem gruseligen Fund gelang es den Ermittlern dann, einen Tatverdächtigen in der nahegelegenen Wohnung des Opfers festzunehmen. Der mutmaßliche Täter ist den Informationen zufolge Deutscher, das Opfer Spanier. Der Verdächtige war nach Erkenntnissen der Ermittler Untermieter des 46 Jahre alten Opfers. Die beiden sollen vor der Tat heftig gestritten haben.