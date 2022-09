New York : Waffen auf dem Times Square künftig verboten

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams wehrt sich gegen eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die das Tragen von Waffen erleichtert. In New York werden heikle Orte nun waffenfreie Zone.

Schilder am New Yorker Times Square weisen darauf hin, dass das Tragen von Waffen verboten ist. Bild: AFP

Besucher des Times Square in Midtown Manhattan müssen Pistolen, Revolver und Gewehre künftig zu Hause lassen. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams enthüllte am Mittwoch das erste Schild, das den berühmten Platz zur waffenfreien Zone machte. Nach einem neuen Gesetz des Bundesstaats New York sind Schusswaffen an „heiklen Orten“ wie Schulen, Kirchen und Theatern von Donnerstag an verboten.

Die Gesetzgeber des Empire State hatten mit der Regelung auf eine Entscheidung des mehrheitlich konservativen Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten reagiert, der Einschränkungen zum Tragen versteckter Waffen in New York Ende Juni gelockert hatte. Der Supreme Court erlaubte Bundesstaaten und Städten damals aber, Schusswaffen in „sensitive areas“ zu regulieren.

„Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs tritt die Sicherheit aller New Yorker mit Füßen. Die Stadt wird sich dagegen verteidigen, auch durch Einschränkungen für versteckte Waffen an empfindlichen Plätzen wie dem Times Square“, sagte der Demokrat Adams am Mittwoch. Über die Größe des Platzes, der mit mehr als 350.000 Passanten am Tag zu den am meisten besuchten Orten der Welt zählt, herrscht derweil Unklarheit. Bislang zog sich der Times Square von 42nd bis 47th Street. Der Stadtrat plant aber, das Areal von 40th bis 53rd Street zur „gun free zone“ zu erklären.