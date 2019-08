Bundesstaat Nevada : Frau sitzt 35 Jahre zu Unrecht im Gefängnis

Zumindest ein bisschen was: Cathy Woods saß 35 Jahre zu Unrecht im Gefängnis in Amerika. Bild: Picture-Alliance

Die Amerikanerin Cathy Woods hat 35 Jahre zu Unrecht im Gefängnis im Bundesstaat Nevada gesessen und ist damit laut dem Nationalregister zur Rehabilitierung die am längsten unschuldig inhaftierte Frau in Amerika. Dafür soll die heute 68 Jahre alte drei Millionen Dollar Entschädigung erhalten, wie ihre Anwältin mitteilte. Diese Summe wurde ihr als Teilvergleich in einem Zivilverfahren von einer Kommission des Bezirks Washoe County zugesprochen.

Woods fordert allerdings weitere Zahlungen der Stadt Reno im amerikanischen Bundesstaat Nevada und den früheren Ermittlern, denen sie vorwirft, sie zu einem falschen Geständnis gezwungen zu haben als sie 1979 Patientin in einer psychiatrischen Klinik in Louisiana war, wie ihre Anwältin Elizabeth Wang sagte.

Schon 2015 wurde Woods, die heute bei Familienangehörigen im Bundesstaat Washington lebt, aus dem Gefängnis entlassen, nachdem neue Beweise auftauchten, die ihren möglichen Mord an einer 19 Jahre alten Studentin aus Reno in Zweifel ziehen ließen. Eine neue DNA-Probe auf einem Zigarettenstummel führte die Ermittler zu einem Mann, der in der gleichen Zeit in der Bay Area San Franciscos wegen zweier Morde zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde. Ermittler gehen laut „New York Times“ sogar davon aus, dass er sechs Frauen vergewaltigt und getötet hat und gaben ihn wegen seines Wohnortes den Spitznamen „Gypsi Hills Killer“.

„Auch wenn kein Geld der Welt das entschädigen kann, was Frau Woods erleiden musste, wird dies zumindest dazu beitragen, ihre Versorgung zu sichern“, sagte Woods Anwältin Wang. Sie habe in dieser Zeit an einer enormen Psychose gelitten und hätte niemals von den Ermittlern vernommen werden dürfe, so Wang weiter. Während mit den drei Millionen Dollar Entschädigung des Bezirks, in dem Woods verurteilt wurde, die Anklage gegen dessen Staatsanwalt Cal Dunlap zurückgezogen werden soll, läuft laut Wang eine weitere gegen den Bundesstaat Nevada. Dank eines neuen Gesetzes hat Woods die Möglichkeit bis zu 3,5 Millionen Dollar an Zivilschadenersatz zu verlangen.

Der Fall weist Parallelen zu einer erst im Februar bekannt gewordenen Entschädigungszahlung auf. 1980 hatte ein Gericht in Kalifornien Craig Coley wegen Mordes an seiner ehemaligen Freundin und deren Sohn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ein DNA-Test viele Jahre später ergab jedoch, dass er die Tat nicht begangen haben konnte. Daraufhin kam er 2017 frei, nachdem er 39 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Mit der Stadt Simi Valley einigte er sich schließlich auf eine Ausgleichszahlung von 21 Millionen Dollar.