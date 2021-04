Neuss : Männer rauben Ehepaar seltene Pokémon-Karten

Aktualisiert am

Parade mit dem Pokémon „Pikachu“ in Yokohama Bild: AFP

Pokémon-Sammelkarten liegen derzeit wieder voll im Trend. Und sie können enorm wertvoll sein. Bei „Vice“ etwa erzählt ein Student aus Deutschland, wie er mit den Karten des japanischen Videospiels eine halbe Millionen Euro gemacht habe. Im vergangenen Oktober wurde außerdem bekannt, dass eine Karte des im deutschen Glurak genannten Pokémons für 183.000 Dollar versteigert wurde.

Im nordrhein-westfälischen Neuss hat das Handeln mit solchen Karten, die als Ergänzung zu den in den 1990er Jahren vor allem für die auf dem Gameboy herausgebrachten Spiele auf den Markt kamen, nun sogar zu einem Kriminalfall geführt. Zwei Männer haben dort einem Ehepaar 16 wertvolle Pokémon-Sammelkarten geraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich das Ehepaar am Donnerstag über das Internet mit einem Interessenten auf einem Parkplatz verabredet.

Bei dem Treffen blieben die beiden im Auto sitzen. Der Mann wollte dann, dass das Ehepaar die Karten rausgibt, um sie außerhalb des Wagens anschauen zu können. Als der Verkäufer dies nicht wollte, kam es demnach zu einem Streit. Plötzlich tauchte ein zweiter Mann auf und attackierte den im Wagen sitzenden Mann. Der andere schnappte sich die Tüte mit den Karten. Sie flohen mit einem Auto.

Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei im vierstelligen Bereich.