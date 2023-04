Als der bayerische Innenminister Joachim Herrmann 2017 auf einer Pressekonferenz von einer deutlichen Zunahme von tatverdächtigen Zuwanderern bei Sexualdelikten sprach, schrieben die anwesenden Journalisten fleißig mit. Was für eine Nachricht!

Als er hinzufügte, dass die Mehrzahl der Taten in den Unterkünften der Zuwanderer stattgefunden hatte, mithin unter den Betroffenen keine Deutschen waren, war es mit dem Mitschreiben zunächst vorbei: ach so, dann doch keine Nachricht. Herrmann reagierte sichtlich irritiert. Der CSU-Politiker wies darauf hin, dass die Polizei die Taten in den Unterkünften als „genauso gravierend“ werte.

Für das Sicherheitsgefühl der Bürger spielen Gewalttaten, die auf bestimmte Milieus begrenzt sind, nur eine untergeordnete Rolle. Schießerei im Rotlichtviertel, Mord in der Rauschgiftszene, Familiendrama im Reihenhaus? Nur mäßig interessant, solange es nicht richtig spektakulär ist. Die Haltung vieler ist: Betrifft mich nicht, sollen sie sich doch untereinander die Köpfe einschlagen. Alarmiert ist man jedoch, wenn Gewalttäter über ihr Terrain hinaus angreifen und Unbeteiligte attackieren, wie es bei Messerangriffen oft der Fall ist. Oder wenn die Taten besonders verwerflich sind, weil die Schwächsten, Kinder, zu Opfern werden.

Seit 1993 ist die Zahl der Morde um 50 Prozent gesunken

All dies trifft auf die Fälle zu, die die Menschen hierzulande in den vergangenen Wochen umgetrieben haben – die Messerattacken in Ludwigshafen, Illerkirchberg und Brokstedt, die Amoktat in Hamburg, das von Gleichaltrigen getötete Mädchen in Freudenberg. Die Taten beherrschten tagelang die Schlagzeilen, und viele fragten sich: In was für Zeiten leben wir eigentlich, wie gefährlich wird es noch werden?

Doch die Zeiten waren – zumindest auf Morde bezogen – in Deutschland niemals sicherer. Das zeigt der Blick zurück: 1993 waren 1299 Morde polizeilich erfasst worden, 2022 waren es 662 – knapp 50 Prozent weniger. Schlüsselt man die Delikte weiter auf nach denen, die das Sicherheitsgefühl besonders beeinflussen, sieht es so aus: 1993 wurden 41 Sexualmorde begangen, 2022 waren es acht. Auch die Zahl der Raubmorde hat deutlich abgenommen: 1993 waren es 140, 2022 erfasste die Polizei 29 Fälle.

Dass alles immer schlimmer wird, stimmt also nicht. Im Gegenteil: Die im Verhältnis zu anderen Ländern geringere Kriminalitätsbelastung könnte der Grund für eine verzerrte Wahrnehmung sein, da man hierzulande nicht an exzessive Gewalt gewöhnt ist. Dieser Umstand könnte auch erklären, warum das sogenannte Böse auf viele so faszinierend wirkt. So werden True-Crime-Podcasts vor allem dafür geliebt, dass sie eben wahre Verbrechen („true crimes“) erzählen und keine Fiktion. Sie könne sich nicht vorstellen, sagt die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh, dass es in Ländern wie El Salvador mit einer ungleich höheren Mordrate ein so großes Interesse an True Crime gebe wie in Deutschland. Womit man tagtäglich konfrontiert ist, will man sich nicht auch noch in seiner Freizeit anhören.

Die Täter stammen aus der Mitte der Gesellschaft

Dafür wird hierzulande angesichts besonders brutaler Täter die Frage gestellt, was das für „Bestien“ seien und was diese „Unmenschen“ wohl bewogen haben könnte. So weist man deren seelische Abgründe, die bei Weitem nicht immer aus einer psychischen Krankheit resultieren, weit von sich. Aber die Täter sind keine Bestien, sondern in der Regel Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, gut zu beobachten bei dem Mörder des elfjährigen Jakob von Metzler, einem Jurastudenten. Oder bei Pädokriminellen. Die Männer, die zuletzt polizeiauffällig wurden, waren im bürgerlichen Leben IT-Experte, Logopäde oder Fußballtrainer.

Dass besonders verheerende Taten selten sind, tröstet die Opfer nicht. Und es gibt keine Garantie dafür, dass diese Fälle nicht zunehmen. Also sollten Politiker nicht drum herumreden, sondern – wo möglich – Risiken klar benennen und in Prävention investieren, was das Zeug hält. Zum Beispiel im Hinblick auf Messerattacken durch Migranten. Flüchtlinge mit Gewalterfahrung, aber ohne Perspektiven und Sprachkenntnisse haben ein größeres Risiko, psychische Störungen zu entwickeln und gewalttätig zu werden. Eine intensive, auch psychologische Betreuung, so schwer das auch zu bewerkstelligen ist, kann Risiken mindern und Opfer verhindern.

Mehr zum Thema 1/

Denn es leidet nie nur das Opfer. Für tödliche Verkehrsunfälle wurde einmal berechnet, wie viele Personen unmittelbar mitleiden: 113. Eltern, Kinder, Partner, Geschwister, Großeltern, Freunde und Bekannte. Dazu kommen Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten, die entsetzliche Bilder verarbeiten und Todesnachrichten überbringen müssen. Aber vor allem die engsten Angehörigen kann es für ihr Leben lang zerreißen. Genauso ist es bei jedem einzelnen Mord.