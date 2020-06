Aktualisiert am

Acht mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft

Nach Krawallen in Stuttgart

Nach Krawallen in Stuttgart :

Nach Krawallen in Stuttgart : Acht mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft

Den Männern wird unter anderem Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, in einem Fall besteht sogar Verdacht auf versuchten Totschlag. 16 weitere Männer wurden nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder entlassen.

Die Polizei steht nach den Krawallen mit 19 Verletzten und 40 beschädigten Läden auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Bild: dpa

Nach den Krawallen in Stuttgart sitzen acht mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft, einer von ihnen wegen Verdachts auf versuchten Totschlag. Ein Richter habe die beantragten Haftbefehle erlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen. Ein weiterer Haftbefehl war gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Die Männer im Alter zwischen 16 und 33 Jahren besitzen laut Polizei die deutsche, kroatische, irakische, portugiesische und lettische Staatsangehörigkeit. Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen sowie gefährliche Körperverletzung, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Diebstahl in besonders schwerem Fall. 16 zunächst vorläufig festgenommene mutmaßliche Beteiligte wurden den Angaben zufolge wieder entlassen.

Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 16-Jähriger verantworten. Er soll während der Randale in der Nacht zum Sonntag einen bereits am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben.

In der Nacht zum Sonntag waren Hunderte Menschen durch die zentrale Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen, sie hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt.