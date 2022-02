Nach Morden von Kusel : Wehrhaft gegen den virtuellen Hass?

Es ist ein Staat, der nach den Morden an den beiden jungen Polizisten und nach der anschließenden Verhöhnung der Toten Stärke zu demonstrieren sucht: „Wir sehen, was ihr macht“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz in Richtung „all der Hetzer da draußen“. Es werde ermittelt und es würden spürbare Konsequenzen gezogen, so Lewentz. Nach der Ermordung von zwei Polizisten im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel wurde im Landeskriminalamt (LKA) rasch die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ reaktiviert. Am Montag stellte Lewentz zusammen mit Vertretern von LKA und Generalstaatsanwaltschaft erste Ergebnisse vor. Demnach sind knapp 400 Fälle von Hass und Hetze im Zusammenhang mit den Morden bekannt. 102 davon sind strafrechtlich relevant, in bisher 15 Fällen konnten Verantwortliche ermittelt werden.

In einem Fall rief ein Mann auf Facebook in Videos vermummt dazu auf, Polizisten auf Feldwege zu locken, um sie dann zu erschießen. Offenbar wollte er damit Geld verdienen. Ein Sondereinsatzkommando stürmte in der Nacht auf Freitag seine Wohnung im Kreis Birkenfeld, er wurde festgenommen, befindet sich aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Laut Lewentz soll er bei seiner Festnahme zu Polizisten gesagt haben: „Und das ist der Grund, warum man euch in den Kopf schießt.“ Der Mann weist offenbar eine Nähe zur „Reichsbürgerszene“ auf; ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Beleidigungen und Drohungen gegen Polizisten

In Mainz wurden viele weitere Fälle mit Bezug zu den Morden vorgestellt. Demnach hieß es im Netz unter anderem: „Zwei Probleme weniger“; „sollte öfters vorkommen“; „Respekt an denjenigen, der geschossen hat“; „da tue ich mir schwer mit Mitleid“; „absolut korrekt. Dem Täter ein Spendenkonto“; „könnte ruhig mehr von euch erwischen“ und Ähnliches. Die getöteten Polizisten ­wiederum wurden als „Abschaum“, „Söldner“ und „Faschisten“ bezeichnet.

Laut Jürgen Brauer, Generalstaatsanwalt in Koblenz, drohen den Urhebern der Veröffentlichungen zum Teil erheb­liche Strafen. Die Billigung von Straf­taten könne eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren nach sich ziehen, bei einer Verunglimpfung der Opfer drohten bis zu zwei Jahre Haft, bei Volksverhetzung drei bis fünf Jahre und bei einer Verunglimpfung des Staats und seiner Symbole bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, sagte Brauer.

Die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ war in Rheinland-Pfalz nach dem Mord an einem Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein im September gegründet worden. Die Tat hatte im Netz ebenfalls eine Spur des Hasses nach sich gezogen. Im Fall der Morde von Kusel suchen nun 14 Fachleute im LKA nach Hasskommentaren. Rund ein Viertel der Fälle sei auf diesem Weg gefunden worden, die meisten ­Hinweise aber seien aus der Bevölkerung oder von anderen Polizeidienststellen ein­gegangen, sagte LKA-Präsident Johannes Kunz. Bei den Ermittlungen unterstützen demnach das Bundeskriminalamt sowie das Landesamt für Verfassungsschutz.

Die strafrechtlich relevanten Fälle verteilen sich laut Ermittlern recht gleich­mäßig auf die unterschiedlichen Platt­formen wie Facebook, Youtube, Twitter, Telegram, TikTok und Instagram. Viele haben Bezüge zur aktuellen Corona-Politik. Von den 15 Personen, die als Urheber der strafrechtlich relevanten Veröffent­lichungen identifiziert werden konnten, stammen zwei aus Rheinland-Pfalz. Innenminister Lewentz suchte die Zahl von 15 identifizierten Urhebern als Erfolg darzustellen. Der Staat sei auch in der digitalen Welt wehrhaft, sagte er. Es brauche real wie digital ein konsequentes Vorgehen. „Aus virtueller Wut kann tatsächliche Gewalt erwachsen.“

„Hate Speech“ in vielen Fällen auch für Ermittler ein Problem

In vielen Fällen stehen die Ermittler beim Thema „Hate Speech“ vor dem Pro­blem, dass Nutzer oft anonym agieren und die Betreiber der Plattformen nur zögerlich oder gar nicht mit den Behörden kooperieren. LKA-Präsident Kunz kritisierte am Montag, dass ein Teil dessen, was die Ermittler in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden hätten, laut Netzwerkdurchsuchungsgesetz meldepflichtig sei. Dem Gesetz zufolge müssen die Plattformbetreiber strafbare Inhalte an das BKA melden. Doch wird es nach Angaben von Kunz derzeit nicht umgesetzt, da es von einigen Anbietern beklagt wurde und Entscheidungen noch ausstehen.

Schwierig stellen sich die Ermittlungen meist vor allem im Fall des Messengerdienstes Telegram dar, der seinen Sitz in Dubai hat. Auf der Plattform können Nutzer bisher weitgehend ungehindert strafbare Inhalte teilen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) berichtete kürzlich von „konstruktiven Gesprächen“ mit den Betreibern. Was daraus aber folgt, ist unklar. Innenminister Lewentz begrüßte am Montag, dass es Kontakte gebe, mahnte aber an, dass ­diese nun mit Leben gefüllt werden müssten. Notwendig sei ein EU-weit ­einheitliches Vorgehen.