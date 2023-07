Auf einer Kirmes in Münster ist ein 31-jähriger Mann durch einen Messerstich in die Brust gestorben. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage. Tatverdächtig ist ein 21-Jähriger.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den 21 Jahre alten tatverdächtigen Kasachen erhoben. Nach Erkenntnissen der Ermittler hat er am 18. März auf dem Volksfest Send einen zehn Jahre älteren Mann mit einem Messerstich in die Brust.

Erstmals teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch weitere Details zu mutmaßlichen Tatablauf mit. Demnach soll der 21-Jährige die Kirmes auf dem Münsteraner Schlossplatz gemeinsam mit seinem Bruder besucht haben. An einem Fahrgeschäft soll es „aufgrund vorangegangener Rempeleien“ zunächst zu einem Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter, seinem Bruder sowie dem Opfer und einem seiner Begleiter gekommen sein.

Dabei soll der Kasache gestürzt sein. Später sollen die Männer abermals aufeinandergetroffen sein. Der Bruder soll zweimal versucht haben, den Täter zurückzuhalten – der sich aber schließlich losriss und auf den 31 Jahre alten Mann zuging, unvermittelt ein Messer aus der Bauchtasche seines Pullovers zog und auf das Opfer einstach. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen erlag das Opfer noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Die Obduktion ergab, dass der 31 Jahre alte Mann an starkem Blutverlust nach einem einzigen Stich ins Herz starb. Die Mordkommission fahndete mit einem Foto nach dem zunächst flüchtigen Kasachen, der schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war; 2017 war er unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Vier Tage nach der Attacke stellte sich der Kasache in Begleitung seines Anwalts und sitzt seither in Untersuchungshaft.