Am Donnerstag wurde nach vielen Jahren wohl einem Serienmörder in den USA das Handwerk gelegt. Nun müssen die Ermittler herausfinden, ob es noch weitere Opfer gibt.

Dass vor dem unscheinbaren roten Bungalow an der 1st Avenue in der Siedlung Massapequa Park auf Long Island (New York) jahrelang ein Wagen des Typs stand, in den die Prostituierte Amber Costello vor ihrem Verschwinden Anfang September 2010 gestiegen war, hätte der Polizei eigentlich auffallen müssen.

Ein Mitbewohner der 27-Jährigen sagte damals aus, sie sei von einem auffällig großen, schweren Mann in einem dunklen Chevrolet Avalanche abgeholt worden. Drei Monate später wurde Costellos Leichnam am Ocean Parkway in der Nähe von Gilgo Beach gefunden – wie auch die verwesten Körper der Prostituierten Megan Waterman, Melissa Barthelemey und Maureen Brainard-Barnes gewickelt in ein Jutetuch. Der dunkle Pick-up stand derweil etwa zehn Kilometer entfernt in Massapequa Park vor dem Haus ihres mutmaßlichen Mörders Rex Heuermann, der am Donnerstag, 13 Jahre nach der Ermordung der „Gilgo Four“, verhaftet wurde.

Recherchen zu den Prostituiertenmorden gefunden

Während vorerst offen blieb, warum die Polizei von Suffolk County Heuermanns Wagen damals nicht mit der Mordserie in Verbindung brachte, suchten die Ermittler am Wochenende nach weiteren Beweisen. Aus dem Haus des Architekten an der 1st Avenue trugen sie Aktenordner, einen Kühlschrank, Puppen und Plüschtiere in Umzugswagen.

Auch ein Möbellager, das der mutmaßliche Serienmörder in einem Nachbarort gemietet hatte, wurde durchsucht. Nach der Ortung des Chevrolet Avalanche hatten auch Mobilfunkdaten den Neunundfünfzigjährigen mit den Verbrechen in Verbindung gebracht. Auf seinem Computer entdeckten die Beamten schließlich Recherchen zu „Gilgo Four“, Prostituiertenmorden und den Angehörigen der Opfer.

Mit dem Handy der getöteten Barthelemy soll Heuermann die Familie der 27-Jährigen wieder­holt angerufen haben. Wie die Aus­wertung der Mobilfunkdaten ergab, wurden die Anrufe in Midtown Manhattan abgesetzt, wo der mutmaßliche Serienmörder ein Architekturbüro betreibt.

Abgleich von genetischem Material

Ein Abgleich von genetischem Material des Architekten, das die Ermittler an einem Stück Pizza fanden, mit einem Haar, das sie an dem Jutetuch sichergestellt hatten, in das Watermans nackter Körper gewickelt wurde, hatte vor einigen Wochen eine Übereinstimmung ergeben.

An drei der vier Leichen fanden die Forensiker zudem Haare von Heuermanns Ehefrau. Die Ermittler vermuten, dass der Architekt die Haare seiner Ehefrau an der Kleidung trug, als er die Morde beging. Da die Ehefrau des mutmaßlichen Serientäters zu den Tatzeiten auf Reisen war, wurde sie nicht angeklagt.

Nach mehr als zehn Jahren ohne Hinweise auf den Serientäter hatte der damals gerade gewählte Bezirksstaatsanwalt von Suffolk County, Raymond Tierney, Anfang 2022 eine Task Force gegründet. Sie wertete die DNA der an den Leichen gefundenen Haare aus, untersuchte Mobilfunkdaten, erstellte ein Täterprofil und suchte nach dem dunklen Pick-up, den Costellos Mitbewohner beschrieben hatte.

„Der mutmaßliche Täter stellt noch immer eine Gefahr dar“, sagte der Bezirksstaatsanwalt Tierney jetzt nach Heuermanns Verhaftung. Der Architekt wurde wegen Mordes an Costello, Waterman und Bar­the­lemy angeklagt. In der Causa Brainard-Barnes gilt er als Verdächtiger. „Wir werden die Arbeit fortsetzen“, sagte der Bezirksstaatsanwaltschaft Tierney. Einige Monate nach dem Fund der „Gilgo Four“ waren am Ocean Parkway Leichenteile von mindestens sieben Menschen, unter ihnen ein Kleinkind, entdeckt worden. Dass dort ein zweiter Serientäter Leichen verscharrte, scheint laut Ermittlern wahrscheinlich.