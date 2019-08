Nach dem Tod von Epstein : „Wie vorhersehbar . . .“

Die Schuldzuweisungen ließen nicht lange auf sich warten. Nur wenige Stunden nachdem Jeffrey Epstein leblos in einer Zelle des Metropolitan Correctional Center in Manhattan aufgefunden worden war, holte Marc Fernich, einer der Verteidiger des Vermögensverwalters, zu einer Tirade gegen Staatsanwälte, Politiker und hysterische Medien aus: „Sie alle haben Blut an den Händen.“

Das Gefängnispersonal hatte Epstein am Samstag gegen 6.30 Uhr in einer Zelle der sogenannten Special Housing Unit des Gefängnisses entdeckt. Der Sechsundsechzigjährige soll sich erhängt haben. Nach Wiederbelebungsversuchen wurde Epstein mit einem Krankenwagen in das New York Presbyterian Lower Manhattan Hospital gebracht. Dort wurde er für tot erklärt. „Ich bin entsetzt über Jeffrey Epsteins offensichtlichen Suizid während der Haft in einem Bundesgefängnis“, teilte Justizminister William Barr umgehend mit und kündigte Ermittlungen durch das FBI und das Justizministerium an.

Epstein war Anfang Juli auf einem Flugplatz in New Jersey verhaftet worden. Recherchen des „Miami Herald“ hatten die Bundesstaatsanwaltschaft dazu gebracht, Missbrauchsvorwürfen von Dutzenden Mädchen und Frauen abermals nachzugehen. Bei der Anklageerhebung vor vier Wochen warf sie dem Millionär vor, in den Jahren 2002 bis 2005 wiederholt Minderjährige vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben.

Bei dem für Sommer 2020 geplanten Prozess drohten Epstein bis zu 45 Jahre Haft. Eine Freilassung gegen Kaution hatte das Gericht in New York abgelehnt. Auf seinen Anwesen in Florida, New York und der Karibikinsel Little Saint James, bekannt als „Pädophileninsel“, soll Epstein immer wieder Prominente empfangen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden die Mädchen auch gezwungen, mit Gästen intim zu werden.

Die „Suicide Watch“ wurde vor dem Tod aufgehoben

Epsteins Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten wurden immer wieder auch als Grund für eine ungewöhnlich milde Strafe bei einem früheren Missbrauchsprozess genannt. „Ich investiere in Menschen aus Wissenschaft und Politik. Das ist mein Job“, fasste er sein Geschäftsmodell in der Zeitschrift „New York“ einmal zusammen. Zu seinen Freunden und Bekannten zählten auch der amerikanische Präsident Donald Trump, sein Vorgänger Bill Clinton und Prinz Andrew, Sohn der britischen Königin Elisabeth II.

Nach Ermittlungen zu mehr als 40 mutmaßlichen minderjährigen Opfern schlossen die Justizbehörden in Florida 2008 mit Epstein unerwartet einen Vergleich. Gegen das Geständnis, eine 13 Jahre alte Prostituierte angeheuert zu haben, kam der Finanzberater mit 18 Monaten Haft davon. Epstein wurde damals schon nach 13 Monaten wieder entlassen, die er tagsüber zudem in seinem Büro in Palm Beach verbringen durfte. Der damalige Vertreter der Bundesstaatsanwaltschaft in Florida, der Epstein einen Lebensabend im Gefängnis ersparte, war Alexander Acosta. Der Jurist, seit 2017 Trumps Arbeitsminister, trat nach Epsteins Festnahme im Juli zurück.

Der „offensichtliche Suizid“ Epsteins gibt derweil Rätsel auf. Nachdem Wärter ihn vor etwa zwei Wochen bewusstlos und mit Verletzungen am Hals auf dem Boden seiner Zelle gefunden hatten, wurde er als möglicher Suizidgefährdeter unter Beobachtung gestellt. Nach den Vorschriften des Gefängnisses beinhaltet die „Suicide Watch“ Kontrollen im Abstand von 15 Minuten, Zellenbeleuchtung, Videoüberwachung und Bekleidung aus Papier oder dünnem Stoff, um selbstgebastelte Stricke zu verhindern. Wie amerikanische Medien am Sonntag berichteten, stand Epstein vor seinem Tod nicht mehr unter Beobachtung. Warum diese aufgehoben worden war, blieb vorerst offen.

„Selbstmord ist ein Ding der Unmöglichkeit“

Mutmaßliche Opfer des Finanzberaters empörten sich darüber, Epstein nicht mehr vor Gericht zu sehen. „Wir müssen bis zum Ende unseres Lebens mit den Narben leben, während er die Folgen seiner Verbrechen nie zu spüren bekommt“, sagte Jennifer Araoz dem Sender NBC. Sie wirft Epstein vor, sie als Fünfzehnjährige wiederholt vergewaltigt zu haben.

Einen Tag vor Epsteins Tod hatte ein Berufungsgericht in New York die Akten eines Verleumdungsprozesses gegen ihn und seine frühere Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2015 offengelegt. Die Protokolle zeigten die ungewöhnliche Brutalität und Gewissenlosigkeit, mit der Epstein und Maxwell die Mädchen gequält haben sollen. Ein mutmaßliches Opfer sagte damals unter Eid aus, als Minderjährige auch zu sexuellen Begegnungen mit Anwalt Dershowitz, Prinz Andrew und dem Mitgründer der Modelagentur MC2, Jean-Luc Brunel, gezwungen worden zu sein. Trump und Clinton sollen demnach nichts mit den angeblichen sexuellen Übergriffen zu tun gehabt haben. Nach Epsteins Tod wird der Strafprozess gegen den New Yorker nun eingestellt. Die Ermittlungen gegen mögliche Mittäter werden fortgesetzt.

Wie erwartet, machten sich kurz nach Epsteins Tod auch die ersten Verschwörungstheorien breit. In sozialen Medien äußerten Tausende Amerikaner Zweifel an dem „offensichtlichen Suizid“ als Todesursache. „Selbstmord ist ein Ding der Unmöglichkeit“, twitterte der demokratische Kongressabgeordnete Al Green aus Texas. Auch der frühere Abgeordnete und Fernsehmoderator Joe Scarborough deutete Unregelmäßigkeiten an. Vor dem Hintergrund von Epsteins Verbindungen in die höchsten Kreise von Politik und Wirtschaft hätten vermutlich viele Demokraten und Republikaner einen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen. „Ein Typ mit Informationen, die das Leben vieler reicher und mächtiger Männern zerstört hätte, stirbt in der Gefängniszelle. Wie vorhersehbar ...“, schrieb Scarborough.

Epsteins Leichnam wurde in das New Yorker Leichenschauhaus gebracht. Eine Obduktion soll in den kommenden Tagen helfen, die Todesumstände zu klären.