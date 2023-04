Zehnjährige tot in Wunsiedel : „Wir ermitteln in alle Richtungen“

Was passierte in Wunsiedel, wo ein zehnjähriges Mädchen in einem Kinder- und Jugendhilfezentrum tot gefunden wurde? Es gibt Hinweise auf Fremdverschulden – doch tatverdächtig ist laut Staatsanwaltschaft niemand.

Im Zwielicht: Ein Fernsehteam macht am Mittwochnachmittag Aufnahmen an der Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel Bild: Tobias Schmitt

Am Dienstag gegen 8.45 Uhr entdeckten Angestellte des Kinder- und Jugendhilfe­zen­trums St. Josef im bayerischen Wunsiedel in einem Zimmer der Einrichtung den leblosen Körper eines zehnjährigen Mädchens. Sofort wurde ein Notarztteam gerufen, es konnte jedoch nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hof. Spezialisten sichern Spuren in der Einrichtung. Die Sonderkommission „Park“ wurde gegründet, das Gelände im Zentrum der Kleinstadt weiträumig von Polizei­kräften abgesperrt. Zudem wurde die Obduktion des Leichnams angeordnet – sie ergab, dass das Kind keines natürlichen Todes gestorben ist. „Es gibt Anzeichen für ein Fremdverschulden“, sagt der ­Sprecher der Staatsanwaltschaft Matthias Goers am Mittwoch, als der Tod des ­Kindes bekannt geworden ist. Einzel­heiten zur Todesursache nennt der Sprecher nicht, auch keine Details dazu, ob Mord oder eine fahrlässige Tötung im Raum steht.

Auch zum familiären Hintergrund des Kindes, etwa zur Staatsangehörigkeit oder ob es noch Eltern hat oder nicht, wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Fest steht jedoch, dass das Mädchen in der Einrichtung lebte. Der Fundort des Kindes, das Zimmer, ist offenbar auch der Tatort. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden nun zahlreiche Kontaktpersonen – innerhalb und außerhalb der Einrichtung – als Zeugen vernommen. Vor allem die­jenigen, die „im engen Kontakt“ zu dem Mädchen standen.

„Es gibt, Stand jetzt, keinen Tatverdächtigen“

Medienberichte, nach denen schon drei Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren als tatverdächtig gelten, weist Staatsanwalt Goers zurück. „Es gibt, Stand jetzt, keinen Tatverdächtigen.“ Auch sei bislang keine Person in Gewahrsam. Ebenso gibt es nach seinen Angaben bislang keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Der Tod des Mädchens erschüttert nicht nur den rund 9000 Einwohner zählenden Ort in Oberfranken, sondern vor allem auch die Einrichtung. Seit 120 Jahren hat man sich dort dem Wohl von Kindern und Jugendlichen verschrieben. Schon das orangefarbene Logo des Kinder- und Ju­gendhilfezentrums soll Lebensfreude vermitteln: ein gezeichnetes Kind im Sprung, die Arme weit ausgebreitet. 89 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden hier nach Angaben auf der Internetseite der Einrichtung teilstationär in Ta­gesstätten oder in Wohngruppen betreut.

Es sind junge Menschen, die nach den Angaben der Einrichtung „nicht oder nicht dauerhaft in ihrer Familie leben können“. Und die das Zentrum, das zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg gehört, intensiv bei ihrer Schul- und Berufsausbildung fördern will, damit sie ihr Leben einmal selbständig führen können. Rund 80 Fachkräfte sind in der Einrichtung im Einsatz: Heilerziehungspfleger, Erzieher, Sozialpädagogen sowie Psychologen. Das Zentrum steht in langer pädagogischer Tradition. 1904 wurde in dem gerade fertiggestellten Gebäude eine „Kinderbewahranstalt und Arbeitsschule für Mädchen“ durch den amtierenden Bischof von Regensburg gegründet. In den Achtzigerjahren kamen Neubauten dazu, 1985 entstand eine Wohngruppe für männliche Jugendliche.

Insgesamt hat die Anzahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen zugenommen

Dass Kinder andere Kinder töten, ist äußerst selten. Darauf hatten gerade erst wieder Fachleute hingewiesen, nachdem Anfang März in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen ein zwölf Jahre altes Mädchen von Gleichaltrigen erstochen worden war. Noch ist ungewiss, ob für den Tod des Mädchens aus dem Heim in Wunsiedel ebenfalls Gleichaltrige verantwortlich sind. Da das Heim jedoch auch Kinder und Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen betreut, könnten dort auch Jungen untergebracht sein, die selbst schon gewalttätig geworden sind, bevor sie dann in der Einrichtung aufgenommen wurden. Das Risiko, auch im Heim weiterhin Gewalt anzuwenden, besteht dann fort. Doch bevor die Zusammenhänge nicht geklärt sind, kann darüber nur spekuliert werden.

Insgesamt hat 2022 die Anzahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen laut Polizeilicher Kriminalstatistik zugenommen. Zwar sind es oft Delikte wie Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung. Aber auch Gewaltdelikte, die über Jahre hinweg rückläufig waren, haben wieder zugenommen. Der stellvertretende Leiter der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Würzburg nannte vor Kurzem in der F.A.Z. Gründe für die Gewaltbereitschaft junger Menschen.

Oft haben demnach Kinder, die andere Kinder schlagen, selbst zu Hause Gewalt erfahren und geben das weiter. Zudem schließen sich gerade Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern vernachlässigt und denen somit nie Grenzen gesetzt werden, oft anderen Kindern an, bei denen die soziale Situation ähnlich prekär sei. Daraus entstehe in der Regel „nichts Gutes“. Wenn sich so eine Gruppe dann ein Opfer sucht, kann sich eine ge­walttätige Dynamik mit fatalen Folgen entwickeln. Zu unterscheiden ist dann, wer unter den Jugendlichen die treibende Kraft ist und wer nur „mitgelaufen“ ist.