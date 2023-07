Aktualisiert am

Im März 2015 ließ Andreas L. absichtlich ein Flugzeug der Fluglinie Germanwings abstürzen und riss 149 Menschen mit in den Tod. Nun verklagen Hinterbliebene das Luftfahrtbundesamt.

März 2023: Gedenkfeier in Barcelona für die Opfer des Germanwings-Absturzes in den französischen Alpen 2015 Bild: dpa

Mehr als acht Jahre nach dem Absturz eines Germanwings-Flugzeugs in den französischen Alpen haben 32 Hinterbliebene beim Landgericht Braunschweig Klage auf Schmerzensgeld gegen die Bundes­republik Deutschland erhoben. Im März 2015 hatte Ko-Pilot Andreas L. den Airbus 320 der damaligen Lufthansa-Tochtergesellschaft Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in selbstmörderischer Absicht gegen einen Berg gesteuert. 144 Passagiere, fünf Crewmitglieder und er selbst kamen um.

Der Düsseldorfer Opferanwalt ­Julius Reiter, der die Hinterbliebenen gemeinsam mit dem früheren Bundesinnenminister Gerhart Baum vertritt, sagte der F.A.Z., die Ansprüche würden im Rahmen der Amtshaftung geltend gemacht. Die turnusmäßigen medizinischen Untersuchungen des Ko-Piloten durch Sachverständige des Luftfahrtbundesamts in Braunschweig seien mangelhaft und un­zureichend gewesen. „Der Schluss liegt nahe, dass der psychisch erkrankte Ko-Pilot nicht mehr im Cockpit hätte sitzen dürfen und es ­also auch nicht zum Absturz gekommen wäre, wenn die Untersuchungen ordnungs- und pflichtgemäß durchgeführt worden wären.“

10.000 Euro Schmerzensgeld

Die Hinterbliebenen hatten ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro von der Lufthansa bekommen. Einige von ihnen verlangen jedoch eine Erhöhung der Summe. Im September 2021 verwarf das Oberlandesgericht Hamm Ansprüche gegen das Unternehmen mit dem Hinweis, dass die Sachverständigen bei der Pilotenuntersuchung eine hoheitliche Aufgabe wahrnähmen. Daher müsse sich die Haftung gegen das Luftfahrtbundesamt richten.

Die flugmedizinischen Untersuchungen von Andreas L. fanden in der Zeit zwischen April 2008 und Juli 2014 in Frankfurt und München statt. L. war während seiner Flugausbildung im Herbst 2008 an einer Depression erkrankt und hatte offenbart, Selbsttötungsgedanken zu haben. Er wurde von einem Facharzt behandelt, erhielt Medikamente und konnte seine Ausbildung im Sommer 2009 fortsetzen, doch alle seine Flugtauglichkeitsverlängerungen wurden seither mit einem Vermerk auf seine Vorerkrankung versehen.

Anfang 2017 kam die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu dem Schluss, dass es keinen Anlass gebe, strafrechtlich gegen eine lebende Person vorzugehen. Denn bei den Symptomen, mit denen sich L. vor seiner Tat bei zahlreichen Ärzten vorstellte, ­habe es sich um andere als 2008 gehandelt. In den Monaten vor dem Absturz war L. nach den Erkenntnissen der Ermittler von der Angst geplagt, zu erblinden und nicht mehr fliegen zu dürfen. Entsprechend sei ihm nicht wie 2008 eine Depression, sondern eine andere psychische Störung diagnostiziert worden.