Hilfe bei Missbrauchsfällen



Für Betroffene von sexualisierter Gewalt sowie deren Angehörige und Fachkräfte gibt esundBeratungsangebote, die sie unterstützen.können sich unter deran die „Nummer gegen Kummer“ wenden. Die Beratung ist auch per Chat oder E-Mail möglich., die sich um ein Kind sorgen, können beim Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch anrufen: Sie ist unter dermontags, mittwochs und freitags von 9:00 bis 14:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15:00 bis 20:00 Uhr erreichbar. Das Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch bietet zudem Informationen für Betroffene wie Angehörige und listet Therapieangebote in Ihrer Nähe.Dierichtet sich an medizinisches Fachpersonal, das mit Verdachtsfällen konfrontiert ist. Sie ist unter derrund um die Uhr erreichbar.Wer das Gefühl hat, pädophile Neigungen zu haben, findet bei „Kein Täter werden“ Ansprechpartner. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht.