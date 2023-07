Aktualisiert am

Zehn Tage soll eine Mutter in Ohio ihre 16 Monate alte Tochter allein gelassen haben, während sie Urlaub machte. Als sie zurückkehrte, fand sie den leblosen Körper des Kindes. Eine Grand Jury hat Mordanklage erhoben.

Eine Grand Jury in Ohio hat Mordanklage gegen eine Mutter erhoben, die ihr Kind allein ließ, um Urlaub zu machen (Symbolbild). Bild: picture alliance/dpa/TNS via ZUMA Press Wire

Eine Grand Jury im amerikanischen Ohio hat Mordanklage gegen eine Mutter erhoben, die ihre 16 Monate alte Tochter zehn Tage allein zuhause ließ, während sie Urlaub machte.

Nach den bisherigen Ermittlungen reiste Kristel Candelario vor vier Wochen nach Detroit (Michigan) und auf die Karibikinsel Puerto Rico. Als sie nach zehn Tagen nach Cleveland zurückkehrte, fand sie Jailyns leblosen Körper in einem Laufstall und rief einen Krankenwagen.

„Es ist unbegreiflich“

Laut dem Polizeibericht lag das Kleinkind in seinem eigenen Urin und Kot. Zudem war es „stark dehydriert“. Die Gerichtsmedizin des Bezirks Cuyahoga machte vorerst keine weiteren Angaben zu den Umständen von Jailyns Tod. „Es ist unbegreiflich, dass eine Mutter ihr Kind zehn Tage lang allein lässt, um auf Reisen zugehen. Man kann sich das Leid des Kindes in seinen letzten Lebenstagen kaum vorstellen“, deutete der Staatsanwalt Michael O’Malley die Qualen des Mädchens an.

Die 31 Jahre alte Candelario äußerte sich vorerst nicht. Nach der Anklage wegen schweren Mordes und der Gefährdung eines Kindes schloss die Staatsanwaltschaft weitere Anklagepunkte nicht aus, um bei einem Schuldspruch die Todesstrafe fordern zu können.