Mutmaßlicher Sexualstraftäter : Am auffälligen Fahrrad erkannt

Die richtige Idee hatten zwei dreizehn Jahre alte Mädchen, als sie in München Opfer eines sexuellen Missbrauchs wurden: Am 8. Juni saßen die beiden Schülerinnen gegen 14 Uhr in den Isarauen in der Nähe der Großhesseloher Brücke, als sich ein Mann etwa fünf Meter von ihnen entfernt neben sie setzte.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums München zog der Mann dann seine Hose herunter und manipulierte an seinem erigierten Geschlechtsteil. Währenddessen habe er die beiden Mädchen angelächelt und den Blickkontakt gesucht. Den Mädchen gelang es jedoch, den Mann heimlich zu fotografieren. Am selben Tag noch erstatteten sie zusammen mit ihren Eltern Anzeige.

Wochen später, am 27. Juli, hat nun ein Kriminalbeamter während seiner Freizeit den Mann aufgrund der Bilder und eines auffälligen Fahrrads, das der Gesuchte bei sich hatte, wiedererkannt. Der Mann hatte sich abermals in der Nähe der Großhesseloher Brücke aufgehalten. Der Polizist konnte sofort die Festnahme des 66 Jahre alten Münchners veranlassen. Der Tatvorwurf lautet sexueller Missbrauch, da der Mann vor Kindern sexuelle Handlungen vorgenommen hat.