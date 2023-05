Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff mit fünf Toten in Texas ist der mutmaßliche Täter verhaftet worden. Der entscheidende Hinweis kam per Telefon.

Vier Tage nach dem Schusswaffenangriff mit fünf Toten in Texas ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Das gaben die Strafverfolgungsbehörden am Dienstagabend bekannt. Demnach versteckte sich der Mann zum Zeitpunkt der Festnahme in einem Schrank unter Wäsche. Laut dem FBI kam der entscheidende Hinweis auf den Aufenthaltsort des Mannes am späten Nachmittag über die Hinweis-Telefonnummer der Sicherheitsbehörde. Eine Dreiviertelstunde später sei er in Montgomery County, rund 20 Minuten vom Tatort entfernt, gefasst worden. Er sollte am Mittwoch wegen fünffachen Mordes angeklagt werden.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Der Achtunddreißigjährige wird verdächtigt, am Freitag fünf Menschen in Cleveland (Texas) erschossen zu haben. Nachbarn hatten ihn am Abend gebeten, wegen der Lautstärke aus Rücksicht auf ein schlafendes Baby mit dem Schießen auf seinem eigenen Grundstück aufzuhören. Man habe das nicht für problematisch gehalten, weil der Kontakt eigentlich gut gewesen sei, sagte ein Zeuge später. Anschließend ging der angetrunkene Mann jedoch in das benachbarte Haus und tötete mit einem Sturm­gewehr fünf von 15 Menschen, die sich dort aufhielten. Unter den Toten war auch ein acht Jahre altes Kind, das im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Zeugen des Angriffs kritisieren die langsame Reaktionszeit der Polizei am Tatabend. Man hatte wegen der Ruhestörung durch das Schießen schließlich auch die Polizei alarmiert.

Nach Angaben der Sicherheits­behörden vom Mittwoch gab es im Zusammenhang mit der Festnahme des mutmaßlichen Täters noch weitere Verhaftungen; Details sind jedoch nicht bekannt. An der Suche nach dem gebürtigen Mexikaner waren mehr als 250 Beamte beteiligt. Für den entscheidenden Hinweis war eine Belohnung von insgesamt 80.000 Dollar ausgelobt worden. Laut dem texanischen Gouverneur Greg Abbott war der mutmaßliche Täter vier Mal aus den Vereinigten Staaten abgeschoben worden und hielt sich illegal in Texas auf, ebenso wie die fünf Opfer.

Heftig kritisiert wurde Abbott für seine Kommunikation nach dem Schusswaffenangriff. Auf Twitter hatte der republikanische Gouverneur am Montag geschrieben, er habe eine Belohnung für Informationen über den Kriminellen ausgelobt, „der fünf illegale Einwanderer getötet hat“. Die Bürgerrechtsorganisation „League of United Latin American Citizens“ mahnte daraufhin, es gehe bei dieser Tragödie nicht um den rechtlichen Status der Opfer. Das Problem sei vielmehr ein weiterer Schusswaffen­angriff mit einer „Kriegswaffe“.