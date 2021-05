Mutmaßlicher Messerangriff : Zwei Schüler durch Stiche lebensgefährlich verletzt

An einer Schule in Nordrhein-Westfalen sind zwei Schüler lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nimmt zwei tatverdächtige Mitschüler fest.

Der Tatort in Nordrhein-Westfalen: das Schulzentrum in Finnentrop im Kreis Olpe Bild: dpa

Zwei Jugendliche sind durch Stiche an einer Gesamtschule in Finnentrop (Nordrhein-Westfalen) lebensgefährlich verletzt worden. Ein dritter Jugendlicher erlitt am Montag leichte Stichverletzungen, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte. Vermutlich sei ein Messer die Tatwaffe gewesen.

Polizisten hätten zwei Tatverdächtige in der Schule festgenommen, bei denen es sich ebenfalls um Schüler handele und die nicht verletzt seien, wie ein Polizeisprecher sagte.

Über die Rettungsleitstelle sei gegen 12.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Den Angaben der Staatsanwaltschaft Siegen, der Mordkommission Hagen und der Kreispolizeibehörde Olpe zufolge wurden die beiden Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.