Mehr als zehn Jahre nach dem Fund sterblicher Überreste von vier Frauen auf Long Island ist der mutmaßliche Mörder festgenommen worden. Der 59 Jahre alte Architekt ist des dreifachen Mordes angeklagt, im vierten Fall gilt er als Hauptverdächtiger. Wie die Polizei von Suffolk County mitteilte, führten DNA-Spuren und Mobiltelefondaten schließlich zu seiner Festnahme. Der Mann sei ein „Raubtier, das Familien zerstörte“, sagte Polizeikommissar Rodney Harrison während einer Pressekonferenz am Freitag. Nach Angaben der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region lebte er rund 20 Autominuten entfernt vom Fundort der Leichname am Gilgo Beach.

An dem Strand auf Long Island, einer Insel vor New York City, wurden in den Jahren 2010 und 2011 die sterblichen Überreste von neun Frauen, einem Mann und einem Mädchen gefunden. Mindestens fünf der Opfer wurden später als Prostituierte identifiziert, die ihre Dienste im Internet angeboten hatten. Der Täter hatte die Frauen mit Gürteln oder Klebeband gefesselt und ihre Körper schließlich in Sackleinen eingeschlagen. Der mutmaßliche Mörder, verheiratet und Vater, sitzt nun in Untersuchungshaft und soll bald dem Haftrichter vorgeführt werden. Er bestreitet die Vorwürfe. Eine im Februar vergangenen Jahres gegründete Taskforce hatte den Fall nach jahrelangem Stillstand von Neuem aufgerollt.

Bei der Obduktion der Opfer fand sich damals ein Haar, dessen DNA dem Festgenommenen im Januar dieses Jahres schließlich durch ein aus dem Müll gesichertes Pizzastück zugeordnet werden konnte. Laut der Staatsanwaltschaft wurden auch Haare der Frau des mutmaßlichen Täters an den Mordopfern gefunden. Die Familie soll sich während der Taten jeweils nicht im Bundesstaat New York aufgehalten haben. Die Untersuchung des Computers des Angeklagten ergab, dass er mindestens 200-mal nach dem Stand der Ermittlungen gesucht hatte. Außerdem suchte er nach Folterpornos und „Darstellungen von Frauen, die missbraucht, vergewaltigt und getötet werden“.