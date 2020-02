Raubüberfall in München : War alles nur gespielt?

Sie habe sich, sagt die ermittelnde Staatsanwältin Nina-Marie Prantl, bei der Auswertung des Überwachungsvideos durchaus gefragt: „Wieso reagiert der so verhalten auf die Waffe?“ Aber jeder Mensch reagiere schließlich anders in Stresssituationen. Trotzdem habe sie schon zu Beginn Zweifel gehabt, ob bei dem Raubüberfall mit vorgehaltener Waffe mitten in der Münchner Innenstadt alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Doch Zweifel stützen keinen dringenden Tatverdacht. Der festigte sich erst später. Nicht zuletzt, weil Staatsanwaltschaft und Polizei in diesem Fall „das ganze Instrumentarium der verdeckten Ermittlungen“ ausspielten.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Der Raub, der nach dieser Sichtweise gar keiner war, ereignete sich am 6. Februar 2019. Um 21.12 Uhr betrat ein Mann die Büroräume eines großen Geschäfts für Outdoor-Ausrüstung in der Innenstadt. Er trug eine Silikonmaske, eine Mütze, einen Schal und eine Sonnenbrille. Auf dem Video der Überwachungskamera ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I auch zu sehen, wie der Täter dort auf den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes traf, der für das Geschäft arbeitet. Der Täter hielt eine Waffe in der Hand, drängte den Mitarbeiter zurück in die Büroräume, fesselte ihn mit Handschellen an einen Heizkörper. Dann öffnete er den Tresor und nahm die Tageseinnahmen des Geschäfts heraus, rund 30.000 Euro. Dem gefesselten Mitarbeiter nahm er das Handy ab und verschwand um 21.34 Uhr in der Tiefgarage. Der Mitarbeiter rief danach um Hilfe, ein Zeuge hörte seine Rufe durch ein geöffnetes Fenster und verständigte die Polizei.

Es folgten umfangreiche Ermittlungen: Das Video der Überwachungskamera und die Funkzelle, die zum Tatort gehört, wurden ausgewertet, ebenso das Handy, das der Täter dem Opfer abgenommen hatte. Zudem ermittelte die Polizei den Halter eines Lieferwagens, der zum Tatzeitpunkt in der Tiefgarage geparkt hatte. Auch der Fahrer des Wagens war auf Videoaufnahmen gut zu erkennen. Das Fahrzeug war auf einen Hausmeisterservice zugelassen. Doch wer war der Fahrer? Die Staatsanwaltschaft ordnete die Observation des Fahrzeugs an, auch wurden alle Beschäftigten des Hausmeisterservices ermittelt.

Angeklagte trafen sich vor der Tat

Als Nutzer des Autos stellte sich ein Mann namens F. heraus – er wurde daraufhin observiert, sein Handy überwacht. Am 13. März kam es zu einem geplanten Zugriff: Als der Hausmeisterservice von der Polizei durchsucht und der Inhaber der Firma zu F. befragt wurde, rief der Chef umgehend seinen Mitarbeiter F. an, der da schon von der Polizei observiert wurde. Nach dem Telefonat mit dem Chef verließ F. – sichtlich nervös – seine Wohnung. Er fuhr, begleitet von verdeckten Ermittlern, zu einem Münchner Hotel und traf auf einen Bekannten W. Da W. jedoch von „Statur und Auftreten“ dem bislang unbekannten Täter mit der Silikonmaske ähnelte, nahmen die Ermittler W. vorläufig fest. Ebenso F., für den schon ein Haftbefehl vorlag.

Zudem befragte die Polizei an diesem Tag Angestellte des Hotels. Ein Barmann gab den entscheidenden Hinweis: Er habe W., den mutmaßlichen Täter, in den Wochen vor der Tat schon drei Mal in der Lobby gesehen. W. habe sich da mit einem Mann getroffen, der einen „auffälligen Bart“ getragen habe. Einen auffälligen, da „schwarz-weiß“ gefärbten Bart trug auch das Opfer des Raubüberfalls – H., der Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts. Der Barmann bestätigte seine Aussage auch nach einer Wahllichtbildvorlage. H. wurde noch am selben Tag festgenommen.

„Wenn sich Täter und Opfer vor der Tat getroffen haben, liegt der Schluss nahe: Das war kein Überfall“, sagt Staatsanwältin Prantl. Damit besteht nun der dringende Tatverdacht, dass der Raubüberfall vorgetäuscht worden sei. Gestützt wird der Tatverdacht demzufolge durch mehrere Gutachten: Ein Größengutachten zu W., die Auswertung von DNA-Spuren sowie ein Gutachten darüber, dass sich das Handy von W. in die Tatortfunkzelle eingewählt habe.

H. und W. hatten sich nach den Ermittlungen seit Dezember 2018 mehrmals in dem Hotel getroffen, um ihre Tat zu planen, da H. als Mitarbeiter des Geschäfts wertvolle Informationen liefern konnte. Offenbar habe H., der unter anderem wegen Betrugsdelikten vorbestraft ist, W. auch den Code für den Tresor nennen können. Später sei F. als Fahrer einbezogen worden: Er hat demnach W. in dem Lieferwagen zum Tatort gefahren, W. hat sich auf den Boden gelegt, so dass er durch die verspiegelten Scheiben nicht zu erkennen war. Nach der Tat habe F. den versteckten W. samt Beute wieder im Lieferwagen aus der Tiefgarage gefahren.

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Anklage erhoben: Den drei Männern wird „mittäterschaftlicher Diebstahl mit Waffen in Tateinheit mit Vortäuschen einer Straftat“ zu Last gelegt. Im Frühjahr werden sie sich vor dem Landgericht München verantworten müssen. Bislang schweigen sie zu den Vorwürfen.