Überfall auf McDonalds : Bewaffneter Jugendlicher von Gästen überwältigt

An Heiligabend in Spanien : Vater, Sohn und Tochter ertrinken in Hotelpool

An Heiligabend sind in einem Hotelpool in Spanien drei Menschen ertrunken. Offenbar war zunächst ein Mädchen in den tiefen Bereich des Pools geraten – daraufhin sprangen ihr Bruder und der Vater hinterher.