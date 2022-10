Mordprozess in Bayreuth : „Sie wollte die Eltern tot sehen“

Das junge Liebespaar, das aus Hass zwei Menschen ermordet haben soll, betritt den Gerichtssaal wie zwei arme Sünder. Sie schleicht in einem hellblauen Jeansparka zum Platz, die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass sie eins wird mit der FFP2-Maske. Er sinkt am anderen Ende der Anklagebank auf seinen Stuhl, kauert sich zusammen, die schwarze Kapuze der ­Winterjacke über sich wie ein schützendes Zelt. Wären die Fußfesseln nicht, man ­hätte vielleicht das typische Quietschen von Turnschuhsohlen gehört, als die An­geklagten in ihren makellos weißen ­Sneakern über das Fischgrätparkett des Saals geführt wurden. So aber schepperte bei jedem ihrer Trippelschritte Metall auf dem Holzboden, da ihre Fußgelenke mit einer Kette verbunden sind. Später wird die Vorsitzende Richterin darauf hinweisen, dass ein Gutachter um eine Stellungnahme gebeten wurde, ob für den 18 Jahre alten Angeklagten eine vorbehaltliche Sicherungsverwahrung in Betracht komme.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die beiden Angeklagten waren gerade einmal ein paar Monate ein Paar, als sie laut Staatsanwaltschaft im Januar dieses Jahres beschlossen, die Eltern des Mädchens zu töten. Seit September 2021 waren sie zusammen, seit November wohnte der Achtzehnjährige zudem bei seiner Freundin im Haus der Familie in der kleinen Gemeinde Mistelbach im Landkreis ­Bayreuth. Die Eltern des Mädchens waren beide Ärzte, vier Kinder gehören zur ­Familie, die Angeklagte ist die Älteste. Schon seit längerer Zeit, so der Staats­anwalt, sei das Verhältnis der damals Sechzehnjährigen zu ihren Eltern von Streit geprägt gewesen. „Die Angeschuldigte hasste ihre Eltern und wollte diese tot sehen.“ Am 8. Januar dieses Jahres kam es nach den Angaben wieder zum Streit ­zwischen ihr und ihrem Vater. Das sei der Auslöser für den Entschluss des Paars gewesen, die Eltern „aus Hass mit Messerstichen zu töten“.

Nur noch die Mordanklage verbindet sie

„Du bist ledig, deutsche Staatsange­hörige und Schülerin, richtig?“, fragt die Vorsitzende Richterin die Angeklagte. Die haucht ein „Ja“ und ist einverstanden, dass sie geduzt wird. Der 18 Jahre alte Mitangeklagte, ledig, deutscher Staatsangehöriger und ohne Beruf, möchte hingegen gesiezt, aber mit Vornamen angesprochen werden. Die beiden tauschen keinen einzigen Blick aus, das Einzige, was sie noch verbindet, so scheint es, ist die Mordanklage. Während der Staatsanwalt erläutert, dass die Eltern seiner Freundin verbluteten, weil er sie erstochen habe, hört der Angeklagte, ein athletischer junger Mann mit feinen Gesichtszügen und raspelkurzen Haaren, aufmerksam zu. Die Angeklagte, deren blasses Gesicht durch das glänzende schwarze Haar und die dunkel nach­gezogenen Augenbrauen noch fahler wirkt, schaut derweil starr geradeaus, als beträfen sie die Schilderungen nur am Rande.

Die Tat, erläutert der Staatsanwalt, sollte aussehen wie ein Einbruch. Der Plan: Er tötet die Eltern, sie hindert die Geschwister daran einzugreifen. Laut Anklage ging das Paar so vor: In der Nacht auf den 9. Januar verließ der Angeklagte gegen 0.30 Uhr das Zimmer im ersten Stock, in dem er mit dem Mädchen zusammenwohnte. Er war schwarz gekleidet, hatte eine Skimaske, eine Stirnlampe und ein Messer dabei. Er ging durch das dunkle Haus bis ins Kellergeschoss, wo das Schlafzimmer der Eltern war. Vor dem Zimmer zog er die Maske über, setzte die Stirnlampe auf und ging hinein. Kurz schaltete er die Lampe ein, um sich zu orientieren – die Eltern lagen schlafend im Bett. „Um sie nicht zu wecken, schaltete er die Stirnlampe sogleich wieder aus.“ Sein erstes Opfer wurde der 51 Jahre alte Vater, mehrfach stach er ihm in die Brust, in Hals und Gesicht. Der Vater wachte auf, schaffte es aus dem Bett, versuchte, sich zu wehren, brach jedoch kurze Zeit später tot zusammen. Dann nahm sich der Achtzehnjährige die 47 Jahre alte Mutter vor, die aufgewacht war und „panisch schrie“. Er stach auch auf sie ein, „versetzte ihr eine Vielzahl von zum Tode führenden Stichen“ in Brust, Hals und Gesicht.