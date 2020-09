Mordprozess in Nürnberg : Der Tote im Wald

Die Angeklagte hat das Sternzeichen Krebs. Am 11. Juli 2019 schrieb sie dazu über Whatsapp ihrem Freund M., der rund ein Jahr später mit ihr auf der Anklagebank sitzen wird, dass „ein Krebs einfühlsam ist und niemanden in Stich lassen kann, auch wenn er net gut für mich ist“. Mit „net gut für mich“ meinte die Angeklagte D., folgt man der Staatsanwaltschaft, nicht ihren Freund M., sondern ihren Liebhaber B. Mit B. führte sie – neben M. und ihrem Ehemann – eine Dreierbeziehung. Und unter „in Stich lassen“ verstand sie demnach, die Beziehung zu B. auf landläufige Art und Weise zu beenden. Denn dazu hatte M. sie laut Staatsanwaltschaft wiederholt aufgefordert, was sie jedoch ablehnte, mit dem Verweis auf den einfühlsamen Krebs.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Die Dreiunddreißigjährige ist eine korpulente Frau mit fein gekräuseltem dunkelblonden Haar. In ihrer blassblauen Hängerchen-Bluse trippelt sie am Dienstagmorgen im Nürnberger Landgericht mit vorgehaltenem Aktenordner ganz langsam zu ihrem Platz auf der Anklagebank. Sie habe sich, führt die Staatsanwaltschaft an, zum Beenden der Beziehung zu B. nicht „in der Lage gesehen“ oder habe sich „nicht die Mühe machen“ wollen. Es musste laut Anklage also eine andere Lösung her, damit D. und M. künftig vereint sein könnten – ein Mordkomplott.