Mordfall in Kita : Staatsanwaltschaft räumt Versäumnis ein

Kita-Mord in Viersen : Auf der Suche nach Antworten

Der Mordverdacht gegen eine Erzieherin an einem Kita-Kind in Viersen zieht neue Kreise: Das Familienministerium in NRW will prüfen, ob Frühwarnzeichen ignoriert wurden. Die Deutsche Kinderhilfe fordert indes einen Kita-TÜV.